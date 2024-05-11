Kuzey Işıkları Trabzon'da görüldü
Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Trabzon'un Ortahisar ilçesinde güzel görüntü oluşturdu.
Kuzey Işıkları, nadir olarak daha alçak enlemlerde, hatta Balkanlar'a kadar inerek gözlemlendi.
Kapalı bir havanın etkisinde İstanbul'da ve Trabzon'da bulutların arasından bile pembeli morlu kutup ışıkları görüldü.
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