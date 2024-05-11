Kuzey Işıkları Trabzon'da görüldü

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Trabzon'un Ortahisar ilçesinde güzel görüntü oluşturdu.

İHA
11 Mayıs 2024 Cumartesi, 10:08
Kuzey Işıkları Trabzon'da görüldü

Kuzey Işıkları, nadir olarak daha alçak enlemlerde, hatta Balkanlar'a kadar inerek gözlemlendi.

Kuzey Işıkları Trabzon'da görüldü

Kapalı bir havanın etkisinde İstanbul'da ve Trabzon'da bulutların arasından bile pembeli morlu kutup ışıkları görüldü.

Kuzey Işıkları Trabzon'da görüldü
Kuzey ışıkları trabzon

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