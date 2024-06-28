Mardin-Diyarbakır sınırındaki yangında kurtarılan hayvanlar çiftlikte bakıma alındı

Gelen hayvanların durumlarının son derece kritik olduğunu söyleyen Çakır, "Birçok hayvanımız da ikiz gebe. Diyarbakır ve Mardin'deki hayvanlara aslında çok iyi bakmışlar. Kilo ve bakım olarak çok iyiler ama vücutlarındaki yanıktan şu anda çok perişan haldeler. 2021'de de Marmaris'teki orman yangınlarından 411 yaban ve evcil hayvan getirmiştik. 2 yıl süresince tedavileri sürdü ve bir tanesi hariç hepsini hayatta tutabildik. Şu an burada olan koyun ve keçilerimizin de hepsini ayakta tutmaya çalışacağız. Son derece meşakkatli bir iş, bütün ekibimiz gece-gündüz demeden çalışıyor" diye konuştu.