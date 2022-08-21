Mardin'deki katliam gibi kazada benzinliği kamera kayıtları ortaya çıktı

AA/İHA
21 Ağustos 2022 Pazar, 12:43
<p>Mardin’in Derik ilçesinde 20 kişinin öldüğü, 6’sı ağır 26 kişinin yaralandığı kaza yerini görmek isteyen vatandaşlar, gün aydınlanınca olay yerine akın etti.</p>

Mardin’in Derik ilçesinde 20 kişinin öldüğü, 6’sı ağır 26 kişinin yaralandığı kaza yerini görmek isteyen vatandaşlar, gün aydınlanınca olay yerine akın etti.

<p>Dün akşam yaşanan feci kazanın ardından sabahın ilk ışıklarıyla vatandaşlar olay yerine koştu. </p>

Dün akşam yaşanan feci kazanın ardından sabahın ilk ışıklarıyla vatandaşlar olay yerine koştu. 

<p>Adeta savaş alanına dönen olay yeri feci kazanın boyutunu gözler önüne sererken, tırın daldığı kıraathanenin ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.</p>

Adeta savaş alanına dönen olay yeri feci kazanın boyutunu gözler önüne sererken, tırın daldığı kıraathanenin ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.

<p>Akşam yapılan kurtarma ve temizlik çalışmalarının ardından sabah olay yerine gelen vatandaşlar, savaş alanını anımsatan bölgeyi şaşkınlıklar içinde izledi.</p>

Akşam yapılan kurtarma ve temizlik çalışmalarının ardından sabah olay yerine gelen vatandaşlar, savaş alanını anımsatan bölgeyi şaşkınlıklar içinde izledi.

<p>İncelemelerin devam ettiği kaza bölgesi güvenlik şeritleriyle örülürken, delillerin karartılmaması için görevliler haricinde kimse olay yerine alınmadı.</p>

İncelemelerin devam ettiği kaza bölgesi güvenlik şeritleriyle örülürken, delillerin karartılmaması için görevliler haricinde kimse olay yerine alınmadı.

<p>Kazada yaralanan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki tır sürücüsünün tedavileri devam ediyor.</p>

Kazada yaralanan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki tır sürücüsünün tedavileri devam ediyor.

<p>Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.</p>

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

<div><iframe src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8d5qhn?autoplay=1" width="650" height="450" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
mardin kaza Trafik kaza trafik kazası Derik

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler