HDP Mardin'deki faciada Cengiz Holding'i işaret etti, yanıt geldi

21 Ağustos 2022 Pazar, 08:08

Mardin'in Derik ilçesinde, kaza yapan araçlara müdahale edenlere TIR çarpması sonucu, ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Olayın ardından HDP'den 'Cengiz Holding' iddiası geldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sözkonusu TIR'ın Cengiz Holding'e ait olduğunu iddia etti.

Günay paylaşımında, "Derik’te ki kaza sonrası hastane önünde ailelerle bekliyoruz. İhmaller zincirine dair söylenecek çok şey var. Cengiz Holding'in TIR'ları olması da elbette tesadüf değil. Yaralılara acil şifalar yaşamını yitirenlerin ailelerine sabırlar" ifadelerini kullandı.

CENGİZ HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Cengiz Holding, Günay'ın iddiası üzerine yazılı açıklama yaptı. Kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı dilenen açıklamada, Günay'ın iddiaları reddedilerek şunlar kaydedildi:

"Ülkemizi yasa boğan bu acı haberin ardından bir siyasi partinin üyesi tarafından yapılan açıklamada, kazaya neden olan araçların, Cengiz Holding’e ait olduğu iddia edilmiştir.

Sözkonusu araçların Cengiz Holding ile herhangi bir ilişkisi yoktur.

Kazaya karışan araçlar, Mardin’deki gübre fabrikamızdan satın alınan ürünlerin nakliyesi için müşterimiz tarafından organize edilen TIR’lardır. Nakliyecinin temini ve tüm nakliye işlemleri, alıcının sorumluluğunda yapılmıştır.

Dolayısıyla bu araçlar bize ait olmadığı gibi, araçların bakım sorumluluğu da bu sürece dahil olan taraflara aittir.

Bugün önce Gaziantep, ardından da Mardin’de meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili bir kez daha üzüntümüzü paylaşmak isteriz. Kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."