MHP lideri 'TBMM'de konuşsun' dediği Öcalan ve DEM Parti ile ilgili daha önce neler demişti?

TERÖRİSTBAŞI

Kürsüden yaptığı bu hareketi ile hafızalara kazınan MHP liderinin 2019 yılında ise 23 Haziran seçimlerinden önce ''teröristbaşı'' dediği Abdullah Öcalan'ın yazdığı mektubu da yorumlayıp şu ifadeleri kullanmıştı:

''HDP’yle CHP arasında kurulan al-ver süreci, kirli pazarlıklar, kahredici anlaşma ve uzlaşmalar milli bekamız açısından ağır risk ve tehdittir. İmralı’da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken teröristbaşı anlaşılan odur ki, HDP’nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır.''