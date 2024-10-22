MHP lideri 'TBMM'de konuşsun' dediği Öcalan ve DEM Parti ile ilgili daha önce neler demişti?
Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için ''Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun'' ifadeleri ile tepki topladı. 2007'de Öcalan için ''Asacak ipin mi yok" diyerek kürsüden urgan atan Bahçeli'nin Öcalan ve DEM Parti ile ilgili daha önce kullandığı sözler akla geldi.
Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı "Örgütünü tasfiye etsin" çağrısının ardından yeni bir çağrıda daha bulundu. Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" diye konuştu.
Devlet Bahçeli'nin bu sözleri akıllara daha önce Öcalan ve DEM Parti ile ilgili olarak yaptığı açıklamaları getirdi.
'ASACAK İPİN Mİ YOK?'
1 Temmuz 2007'de Devlet Bahçeli, ''Öcalan'ı asamadın'' diyen Erdoğan'a yüklenip "Sen niye asmıyorsun? Asacak ipin mi yok" diyerek urganı meydana atmıştı.
TERÖRİSTBAŞI
Kürsüden yaptığı bu hareketi ile hafızalara kazınan MHP liderinin 2019 yılında ise 23 Haziran seçimlerinden önce ''teröristbaşı'' dediği Abdullah Öcalan'ın yazdığı mektubu da yorumlayıp şu ifadeleri kullanmıştı:
''HDP’yle CHP arasında kurulan al-ver süreci, kirli pazarlıklar, kahredici anlaşma ve uzlaşmalar milli bekamız açısından ağır risk ve tehdittir. İmralı’da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken teröristbaşı anlaşılan odur ki, HDP’nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır.''
DEM'LENMİŞ CHP
Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli yaklaşık 4 ay önce 4 Haziran 2024 tarihinde ise Hakkari'de 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak seçilen DEM Partili Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınarak yerine kayyum atanmasını savunmuştu. Bahçeli "Bir PKK'lının seçimlere katılması başlı başına bir skandaldır. Terörist belediye başkanı, terörist milletvekili istemiyoruz. 'Kayyuma karşıyız' sözleriyle bölücü terör örgütüne açıkça hizmet eden kimlik yoksunları bellidir" ifadelerini kullanmıştı.
Bahçeli aynı tarihde kürsüden yaptığı açıklamada daha sonra şu ifadeleri de kullanmıştı:
''DEM'lenmiş CHP'ye sormak isterim bizim hangi konuda yüksek huylu olmamızı bekliyorsunuz? Nasıl bir normalleşme vasatı kafanızdan geçiriyorsunuz? Yumuşayarak hangi karara varacaksınız? Şehitlerimize nasıl ihanet edeceğinizi mi? DEM'e övgüler yağdıranlar sorarım maksadınız bunlardan hangisidir?''
'DEM'Lİ HAİNLER'
Parti genel merkezindeki basın açıklamasında 23 Temmuz 2024 tarihinde ''CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde DEM'in kullanımındadır'' sözlerini kullanan Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan ifadeler de şöyleydi:
''Sürekli operasyon stratejisi Allah'ın izniyle başarıyla ulaşacak terörün ve bölücülüğün kökü kazınacaktır. Buna rağmen Mersin'de halay çekip İmralı canisi lehine slogan atan bir avuç şehir eşkiyası ile Diyarbakır'ın sözde Kürdistan olduğunu ileri süren DEM'li hainler şımarıklıklarının ağır sonuçlarına inşallah katlanacaklardır.
'DEMOKRASİMİZE LEKE SÜRMEKTEDİR'
DEM'lenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir. DEM'lenen CHP Cumhuriyet Halk Partisi demokrasimize leke sürmektedir. DEM'lenen CHP milli birlik ve kardeşlik hukukumuzun kundaklamaktadır.''
'CAN ATALAY'I CEZAEVİNDEN ÇIKARIP...'
MHP lideri Devlet Bahçeli, 17 Ağustos 2024 tarihinde Meclis'teki 'Can Atalay' oturumunda yaşananlar için de konuşmuş ve şu sözleri söylemişti:
''Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmasına rağmen TİP’li Can Atalay’ı cezaevinden çıkarıp Meclis’e taşımak isteyen siyasi provokasyon mekanizması bütün tahrik ve tertibiyle ortalığı karıştırmıştır. Kürsü masuniyetini maksatlı ve marazi şekilde çarpıtan TİP’in devlet ve millet muhalifi bir milletvekilinin nefret saçan sivri sözleri tansiyonu kanama noktasına kadar çıkarmıştır. Fakat kahırdan lütuf doğmuş, gölgelenmiş Gazi Meclis’te şafak sökmüştür. Nitekim Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır. DEM’lenmiş CHP’nin maskesi bir kez daha düşmüştür.''
'PKK'NİN MİLİS UNSURU DEM'
Sadece iki ay önce 21 Ağustos'ta ise Devlet Bahçeli DEM Parti milletvekillerinin maaşlarının kesilmesi önerisinde bulunarak şöyle konuşmuştu:
''PKK’nın milis unsuru olan DEM’in TBMM’de 57 milletvekili bulunmaktadır. Bu milletvekillerin devlet hazinesine yıllık maliyeti 116 milyon 280 bin liradır. Ayrıca DEM’in 171 milletvekili danışmanın hazineden aldığı yıllık maaş 133 milyon 380 bin lira, 10 grup danışmanının yıllık maaş külfeti 8 milyon 400 bin lira, 30 büro personelinin aldığı yıllık maaş da 23 milyon 400 bin liradır. Daha vahimi de DEM’in 2024 yılında hazineden aldığı yardım miktarının yaklaşık 658 milyon lira olmasıdır. Bu kapsamda terör ve bölücülük odağı DEM’in düşman olduğu devletten 2024 yılında alacağı toplam parasal büyüklük yaklaşık 940 milyon liradır. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olduğu düşünüldüğünde neredeyse 76 bin emeklimizin hakkı terör örgütüne adeta kurşun, silah ve bomba parası olarak hibe edilmektedir.''
'ZAFERLERİMİZ YÜK OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTE'
MHP Genel Başkanı Bahçeli 27 Ağustos'ta ise şunları söylemişti:
''Her büyük zafer layık olmayanlar için ağır bir yüktür. Nitekim CHP ve DEM’lenen ortakları için tarihi zaferlerimiz yük olarak değerlendirilmekte, bu yüzden tahribine niyet edilmektedir.''
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