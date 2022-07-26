'Onun adını ben koydum' demişti: Müge Anlı'nın erkek kardeşi sosyal medyanın gündeminde

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 21:13
<p>Türkiye'nin en çok konuşulan isimleri arasında olan Müge Anlı'nın erkek kardeşi ortaya çıktı. Anlı'nın kardeşi bakın kim çıktı? </p>

Türkiye'nin en çok konuşulan isimleri arasında olan Müge Anlı'nın erkek kardeşi ortaya çıktı. Anlı'nın kardeşi bakın kim çıktı? 

<p>Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı'nın özel hayatı merak ediliyor.</p>

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı'nın özel hayatı merak ediliyor.

<p>Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda canlı yayında evlilik kararı aldığını duyurmuştu. Müge Anlı açıklamasının ardından İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştirdi.</p>

Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda canlı yayında evlilik kararı aldığını duyurmuştu. Müge Anlı açıklamasının ardından İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştirdi.

<p>Müge Anlı son olarak sosyal medya hesabından soyadını Yüzbaşıoğlu olarak değiştirmişti.</p>

Müge Anlı son olarak sosyal medya hesabından soyadını Yüzbaşıoğlu olarak değiştirmişti.

<p><strong>KARDEŞİNİ YANINDAN AYIRMIYOR</strong></p> <p>Ünlü sunucu Anlı'nın bir de erkek kardeşi olduğu öğrenildi. </p>

KARDEŞİNİ YANINDAN AYIRMIYOR

Ünlü sunucu Anlı'nın bir de erkek kardeşi olduğu öğrenildi. 

<p>Müge Anlı'nın kardeşi Mert Efe Anlı, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü üstlendiği ortaya çıktı.</p>

Müge Anlı'nın kardeşi Mert Efe Anlı, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü üstlendiği ortaya çıktı.

<p>Mert Efe Anlı ablası Müge Anlı'ya benzetildi. Müge Anlı, Mert Efe Anlı hakkında geçtiğimiz aylarda açıklama yapmıştı.</p>

Mert Efe Anlı ablası Müge Anlı'ya benzetildi. Müge Anlı, Mert Efe Anlı hakkında geçtiğimiz aylarda açıklama yapmıştı.

<p><strong>"ONUN ADINI BEN KOYDUM"</strong></p> <p>Anlı, "Onun adını ben koydum, bütün hastanede 'bizimki güzel, sizinkisi çirkin" diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum" demişti.</p>

"ONUN ADINI BEN KOYDUM"

Anlı, "Onun adını ben koydum, bütün hastanede 'bizimki güzel, sizinkisi çirkin" diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum" demişti.

<p>Müge Anlı'nın yanından ayırmadığı erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı. </p>

Müge Anlı'nın yanından ayırmadığı erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı. 

<p>İşte Müge Anlı'nın kardeşi Efe Anlı...</p>

İşte Müge Anlı'nın kardeşi Efe Anlı...

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