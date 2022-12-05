Muğla'nın antik kentleri: Lagina ve Stratonikeia

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2022 Pazartesi, 15:24
<p>Muğla'da Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden kalan tarihi kalıntıları bünyesinde barındıran antik kentler sonbaharda da sıkça ziyaret ediliyor. Stratonikiea Antik Kenti’nde sararan yapraklar, kentin içindeki tarihi kalıntıları ve Osmanlı dönemi taş döşeli yolları kapladı.</p>

Muğla'da Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden kalan tarihi kalıntıları bünyesinde barındıran antik kentler sonbaharda da sıkça ziyaret ediliyor. Stratonikiea Antik Kenti’nde sararan yapraklar, kentin içindeki tarihi kalıntıları ve Osmanlı dönemi taş döşeli yolları kapladı.

<p>Lagina, Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Karya devrine ait antik kent. Tarihi ve turistik öneme sahip kent, Muğla ile Bodrum arasındaki kara yolu üzerinde, kara yolundan 8 km. içeride bulunan ve Yatağan ilçesine bağlı olan Turgut kasabası yakınlarında bulunuyor. Antik kentin bulunduğu kasabaya Muğlalılar, Lagina’dan bozma ''Leyne'' diyor.</p>

Lagina, Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Karya devrine ait antik kent. Tarihi ve turistik öneme sahip kent, Muğla ile Bodrum arasındaki kara yolu üzerinde, kara yolundan 8 km. içeride bulunan ve Yatağan ilçesine bağlı olan Turgut kasabası yakınlarında bulunuyor. Antik kentin bulunduğu kasabaya Muğlalılar, Lagina’dan bozma ''Leyne'' diyor.

<p>Lagina, Son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde anlaşıldığına göre; 11 km. uzağında bulunan Stratonikeia kentinin kutsal alanı olarak inşa edildiği anlaşıldı. </p>

Lagina, Son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde anlaşıldığına göre; 11 km. uzağında bulunan Stratonikeia kentinin kutsal alanı olarak inşa edildiği anlaşıldı. 

<p>Lagina'da yürütülen arkeolojik araştırmalar ise ilk olarak Osmanlı devrinde Osman Hamdi Bey ve Halit Ethem Bey yönetimindeki bir Türk bilim ekibi tarafından yapılmaya başlandı. 1993 yılında ise kazı ve restorasyon çalışmaları Profesör Ahmet Tırpan tarafından yönetilen uluslararası bir ekip tarafından Muğla Müzesi gözetiminde devam edildi. </p>

Lagina'da yürütülen arkeolojik araştırmalar ise ilk olarak Osmanlı devrinde Osman Hamdi Bey ve Halit Ethem Bey yönetimindeki bir Türk bilim ekibi tarafından yapılmaya başlandı. 1993 yılında ise kazı ve restorasyon çalışmaları Profesör Ahmet Tırpan tarafından yönetilen uluslararası bir ekip tarafından Muğla Müzesi gözetiminde devam edildi. 

<p>Buradan çıkartılan önemli eserler İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.</p>

Buradan çıkartılan önemli eserler İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

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