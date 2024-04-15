Okullarda tatil sonrası ilk ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler ders başı yaptı.

AA
15 Nisan 2024 Pazartesi, 10:20
Okullarda tatil sonrası ilk ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yaptı.

Okullarda tatil sonrası ilk ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 13-17 Kasım 2023'te, yarıyıl tatili ise 22 Ocak-2 Şubat 2024'te uygulandı.

Okullarda tatil sonrası ilk ders zili çaldı

Okullardaki 8-12 Nisan 2024'teki ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı tatili ile birleşti.

Okullarda tatil sonrası ilk ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler ve 1 milyon 200 bin öğretmen, bayram tatili ile birleşen ara tatilin ardından ders başı yaptı.

Okullarda tatil sonrası ilk ders zili çaldı

11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

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