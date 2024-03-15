Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan çok konuşulacak açıklama: 'Kanser 10-15 yıla tarih olacak'

Unutmaz, son olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önümüzdeki 10-15 yıl içinde tedavisi olmayacak kanser kalmayacak diye düşünüyorum. Önemli bir sürece girdik. Neden bunu söyleyebiliyorum; çünkü bağışıklık sistemi gerçekten çok güçlü bir sistem. Bunu kullanarak yok edemeyeceğiniz tümör veya kanser tipi yok. Laboratuvar düzeyinde bunu başarabiliyoruz.

Bu sorunları çözersek ve birkaç yoldan ilerlersek, tabii ki küçük molekül ilaçları da devamlı çıkıyor ama bağışıklık sisteminin avantajı, kanser hiçbir şekilde kaçamıyor. Çünkü bir hafızası var. Düşünün; bir ordu etrafta sürekli kanser hücreleri, terörist de diyebilirsiniz, bunlar var mı yok mu kontrol ediyor. Bu da sizi uzun yıllar kansere karşı korumuş oluyor."