Prof. Dr. Naci Görür, bu kez deprem 'beklemediği' yeri açıkladı! 2 faya dikkat çekti...

"Marmara Denizi'nin güney kısmında kuzey anadolu fayının güney kolu var, bu kol kuzeydeki deprem beklediğimiz kol kadar enerji biriktirmiyor, uzun zamanda bu kol büyük deprem üretiyor. Dolayısıyla yakında biz Marmara Denizi'nin güneyinde bir deprem beklemiyoruz ama kuzey kolda beklediğimiz depremin Marmara Denizi’nin güneyini de etkileyeceğini düşünüyoruz. Onun için tüm bölge olarak hazırlıklarımızın devam etmesi gerekir."