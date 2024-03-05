Naci Görür'den Çanakkale'deki depreme ilişkin kritik açıklama!

Prof. Dr. Naci Görür, dün akşam Çanakkale'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Bu fayda en son deprem 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge böyle görece küçük depremler beklenir" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 07:52
Naci Görür'den Çanakkale'deki depreme ilişkin kritik açıklama!
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün akşam Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

"STRES BİRİKİMİNİN OLDUĞU BİR BÖLGE..."

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri paylaştı:

"Dün akşam Çanakkale, Yenice’de 4,9 deprem oldu. Deprem Yenice-Gönen fayı üzerinde. Bu fayda en son deprem 1953 yılında ve 7,2 büyüklüğünde oldu. Stres birikiminin olduğu bir bölge böyle görece küçük depremler beklenir. Sevgiyle."


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