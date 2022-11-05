Rize'de ilginç ev... Kapısı var ama balkonu yok

Tüfekçi ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

"Normalde üstü hem balkon hem de teras olacaktı. Kapıların kollarını ve anahtarlarını söktüğüm için herhangi bir tehlike arz etmiyor. Planımda var. Yakın zamanda balkon yapacağım. Köy halkı konuyu bildiği için gözüne batmıyor ama dışarıdan gelen misafirler biraz garipsiyor. Evi görenlerden gülenler oluyor. Sorduklarında 'İşin içinden çıkamadığım zaman evde canım sıkıldığı zaman kapıdan atlıyorum' diyorum."