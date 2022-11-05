Rize'de ilginç ev... Kapısı var ama balkonu yok
Rize'de yaşayan Adil Tüfekçi, balkon yapmak için evine kapı ve pencere taktırdı fakat balkonu yapmaya fırsat bulamayınca kapılar askıda kaldı.
Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Büyükçiftlik köyünde yaşayan Adil Tüfekçi, kamyonları için evinin altına garaj yapma kararı aldı. Evinin alt kısmında tadilata başlayan Tüfekçi, evine balkonda yapmak istedi.
Eve pencere ve kapılarını takarak balkon inşaatına hazır hale getirdi. Balkonu yapmak için fırsat bulamayan Tüfekçi, kapıların kollarını sökerek herhangi bir yaralanma riskini ortadan kaldırdı. İki yıl boyunca askıda kalan kapıları görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.
Balkon yapmak için kapıları koyduğunu fakat daha sonrasında inşaat işi aksadığından kapıların askıda kaldığını söyleyen Adil Tüfekçi, "Evimizde tadilata girdiğimizde toprağı yola doğru çıkarttık. Kamyonlarımı koyabilecek bir garaj ve teras yapacaktım. Kış aylarına geldik yapamadık. Yarım kalınca 2 yıldır da kapıları havada kaldı" dedi.
Tüfekçi ifadelerini şu şekilde sürdürdü:
"Normalde üstü hem balkon hem de teras olacaktı. Kapıların kollarını ve anahtarlarını söktüğüm için herhangi bir tehlike arz etmiyor. Planımda var. Yakın zamanda balkon yapacağım. Köy halkı konuyu bildiği için gözüne batmıyor ama dışarıdan gelen misafirler biraz garipsiyor. Evi görenlerden gülenler oluyor. Sorduklarında 'İşin içinden çıkamadığım zaman evde canım sıkıldığı zaman kapıdan atlıyorum' diyorum."
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