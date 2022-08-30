'Sadece bir kez katılamadım' demişti: Abdullah Gül'ün 7 yılda katılmadığı milli bayramlar

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 16:27
<p>Eski Cumhurbaşkanı<strong> Abdullah Gül</strong>, dün 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 2 dakika 20 saniyelik bir video çekerek, cumhurbaşkanlığı döneminde milli bayram törenlerine katılmadığı iddialarını eleştirmişti.</p> <p>Gül, “<strong>Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır</strong>” başlığıyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:</p> <p>''<strong>Yarın 30 Ağustos. Çok şükür hasta filan değilim. Ama yalan söylemek ve önyargılı davranmak büyük bir hastalık. 7 yıllık cumhurbaşkanlığı sürem içerisinde bir kez Kırgızistan ziyaretindeki rahatsızlığım nedeniyle ziyaretlere katılamadım</strong>.''</p>

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 2 dakika 20 saniyelik bir video çekerek, cumhurbaşkanlığı döneminde milli bayram törenlerine katılmadığı iddialarını eleştirmişti.

Gül, “Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır” başlığıyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

''Yarın 30 Ağustos. Çok şükür hasta filan değilim. Ama yalan söylemek ve önyargılı davranmak büyük bir hastalık. 7 yıllık cumhurbaşkanlığı sürem içerisinde bir kez Kırgızistan ziyaretindeki rahatsızlığım nedeniyle ziyaretlere katılamadım.''

<p>Milli programlara hastalığı nedeniyle sadece bir kez katılamadığını ifade eden Abdullah Gül'ün <strong>'katılmadığı</strong>' milli bayramları, Gazetemiz yazarı Miyase İlknur'un, 2020'de kaleme aldığı, ''<strong>Ya çeşitli bahanelerle iptal ettiler ya da içini boşaltarak Cumhuriyet ve Atatürk’le hesaplaşma yolunu seçtiler</strong>'' başlıklı <a href="https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ya-cesitli-bahanelerle-iptal-ettiler-ya-da-icini-bosaltarak-cumhuriyet-ve-ataturkle-hesaplasma-yolunu-sectiler-1761614">yazısından</a> yola çıkarak derledik. </p> <p>İşte o liste...</p> <h1> </h1>

Milli programlara hastalığı nedeniyle sadece bir kez katılamadığını ifade eden Abdullah Gül'ün 'katılmadığı' milli bayramları, Gazetemiz yazarı Miyase İlknur'un, 2020'de kaleme aldığı, ''Ya çeşitli bahanelerle iptal ettiler ya da içini boşaltarak Cumhuriyet ve Atatürk’le hesaplaşma yolunu seçtiler'' başlıklı yazısından yola çıkarak derledik. 

İşte o liste...

 

<p><strong> AKP</strong>’nin 18 yıllık iktidarında milli bayramlar sıklıkla deprem, maden faciası ya da terör olayları gerekçesiyle iptal edildi. Ancak “<strong>Ulusal yas</strong>” gerekçesiyle bayram törenlerini iptal eden devletin tepe noktası o günlerde düğünlerde, havai fişekli müzik gösterili açılışlarda boy gösterdi.</p> <p>Abdullah Gül'ün katılmadığı ilk bayram,<strong> 2011 yılındaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.</strong> Cumhuriyetin 88. kuruluş yıldönümü törenleri, Van depremi ve Hakkâri’de 24 erin şehit edilmesi nedeniyle iptal edildi. Tek tören Anıtkabir’de düzenlendi. Aynı gün dönemin<strong> Cumhurbaşkanı Gül </strong>ve<strong> Başbakan Erdoğan,</strong> Sheraton Oteli'nde ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlunun düğününe katıldı.</p>

 AKP’nin 18 yıllık iktidarında milli bayramlar sıklıkla deprem, maden faciası ya da terör olayları gerekçesiyle iptal edildi. Ancak “Ulusal yas” gerekçesiyle bayram törenlerini iptal eden devletin tepe noktası o günlerde düğünlerde, havai fişekli müzik gösterili açılışlarda boy gösterdi.

Abdullah Gül'ün katılmadığı ilk bayram, 2011 yılındaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyetin 88. kuruluş yıldönümü törenleri, Van depremi ve Hakkâri’de 24 erin şehit edilmesi nedeniyle iptal edildi. Tek tören Anıtkabir’de düzenlendi. Aynı gün dönemin Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan, Sheraton Oteli'nde ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlunun düğününe katıldı.

<p><strong>23 NİSAN 2012</strong></p> <p>Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlere katılmadı.</p>

23 NİSAN 2012

Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlere katılmadı.

<p><strong>30 AĞUSTOS 2012</strong></p> <p>Türkiye’de<strong> ilk kez</strong> cumhurbaşkanı olmadan <strong>30 Ağustos Zafer Bayramı</strong> kutlandı. Cumhurbaşkanı <strong>Abdullah Gül</strong> kulağında rahatsızlık olduğu gerekçesiyle Anıtkabir’deki törenlere katılmadı.</p> <p>AKP iktidarının törenlerde siyasi parti ve sivil toplum örgütlerine Atatürk anıtlarına çelenk koyma yasağı getirmesi illerde yine krizlere neden oldu.</p> <p>Aynı yıl çıkarılan bir yönetmelikle Zafer Bayramı dolayısıyla Genelkurmay’da verilen resepsiyon kaldırıldı.</p>

30 AĞUSTOS 2012

Türkiye’de ilk kez cumhurbaşkanı olmadan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kulağında rahatsızlık olduğu gerekçesiyle Anıtkabir’deki törenlere katılmadı.

AKP iktidarının törenlerde siyasi parti ve sivil toplum örgütlerine Atatürk anıtlarına çelenk koyma yasağı getirmesi illerde yine krizlere neden oldu.

Aynı yıl çıkarılan bir yönetmelikle Zafer Bayramı dolayısıyla Genelkurmay’da verilen resepsiyon kaldırıldı.

<p><strong>29 EKİM 2012</strong></p> <p><strong>MİLLİ BAYRAMLARDA İLKLERİN CUMHURBAŞKANI: GÜL</strong></p> <p><strong>Abdullah Gül</strong>, bu kez 29 Ekim törenlerine katıldı ancak yine bir ilke imza atarak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, o sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini ilk kez Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Tören TBMM yerine Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirildi.</p> <p>Bu esnada Ankara Valiliği 30’a yakın sivil toplum örgütünün 29 Ekim günü yürüyüşüne yasak getirdi. Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak isteyen yurttaşlara gaz ve tazyikli suyla müdahale edildi. Anıtkabir’e yürümek isteyenleri engellemek isteyen güvenlik güçlerinin kurduğu barikatlar on binlerin yüklenmesiyle yıkıldı.</p>

29 EKİM 2012

MİLLİ BAYRAMLARDA İLKLERİN CUMHURBAŞKANI: GÜL

Abdullah Gül, bu kez 29 Ekim törenlerine katıldı ancak yine bir ilke imza atarak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, o sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini ilk kez Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Tören TBMM yerine Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Bu esnada Ankara Valiliği 30’a yakın sivil toplum örgütünün 29 Ekim günü yürüyüşüne yasak getirdi. Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak isteyen yurttaşlara gaz ve tazyikli suyla müdahale edildi. Anıtkabir’e yürümek isteyenleri engellemek isteyen güvenlik güçlerinin kurduğu barikatlar on binlerin yüklenmesiyle yıkıldı.

<p><strong>23 NİSAN 2013</strong></p> <p>Ulusal bayramlara ilişkin yönetmeliğin değiştirilmesi nedeniyle <strong>23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı</strong>, 32 yıl sonra ilk kez stadyumlar yerine kapalı spor salonlarında, kültür merkezlerinde kutlandı. Dönemin Cumhurbaşkanı <strong>Abdullah Gül</strong>, bu yıl da törenlere katılmadı.</p>

23 NİSAN 2013

Ulusal bayramlara ilişkin yönetmeliğin değiştirilmesi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 32 yıl sonra ilk kez stadyumlar yerine kapalı spor salonlarında, kültür merkezlerinde kutlandı. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu yıl da törenlere katılmadı.

<p><strong>19 MAYIS 2013</strong></p> <p>Resmi törenler sadece Atatürk anıtlarına çelenk koymakla sınırlandırıldığı için devlet erkânı törenlere katılmadı.</p>

19 MAYIS 2013

Resmi törenler sadece Atatürk anıtlarına çelenk koymakla sınırlandırıldığı için devlet erkânı törenlere katılmadı.

<p><strong>19 MAYIS 2014</strong></p> <p>Soma’daki maden faciası nedeniyle törenler iptal edildi.</p>

19 MAYIS 2014

Soma’daki maden faciası nedeniyle törenler iptal edildi.

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