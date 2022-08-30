'Sadece bir kez katılamadım' demişti: Abdullah Gül'ün 7 yılda katılmadığı milli bayramlar

29 EKİM 2012

MİLLİ BAYRAMLARDA İLKLERİN CUMHURBAŞKANI: GÜL

Abdullah Gül, bu kez 29 Ekim törenlerine katıldı ancak yine bir ilke imza atarak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, o sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini ilk kez Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Tören TBMM yerine Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Bu esnada Ankara Valiliği 30’a yakın sivil toplum örgütünün 29 Ekim günü yürüyüşüne yasak getirdi. Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak isteyen yurttaşlara gaz ve tazyikli suyla müdahale edildi. Anıtkabir’e yürümek isteyenleri engellemek isteyen güvenlik güçlerinin kurduğu barikatlar on binlerin yüklenmesiyle yıkıldı.