'Sadece bir kez katılamadım' demişti: Abdullah Gül'ün 7 yılda katılmadığı milli bayramlar
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi 2 dakika 20 saniyelik bir video çekerek, cumhurbaşkanlığı döneminde milli bayram törenlerine katılmadığı iddialarını eleştirmişti.
Gül, “Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır” başlığıyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:
''Yarın 30 Ağustos. Çok şükür hasta filan değilim. Ama yalan söylemek ve önyargılı davranmak büyük bir hastalık. 7 yıllık cumhurbaşkanlığı sürem içerisinde bir kez Kırgızistan ziyaretindeki rahatsızlığım nedeniyle ziyaretlere katılamadım.''
Milli programlara hastalığı nedeniyle sadece bir kez katılamadığını ifade eden Abdullah Gül'ün 'katılmadığı' milli bayramları, Gazetemiz yazarı Miyase İlknur'un, 2020'de kaleme aldığı, ''Ya çeşitli bahanelerle iptal ettiler ya da içini boşaltarak Cumhuriyet ve Atatürk’le hesaplaşma yolunu seçtiler'' başlıklı yazısından yola çıkarak derledik.
İşte o liste...
AKP’nin 18 yıllık iktidarında milli bayramlar sıklıkla deprem, maden faciası ya da terör olayları gerekçesiyle iptal edildi. Ancak “Ulusal yas” gerekçesiyle bayram törenlerini iptal eden devletin tepe noktası o günlerde düğünlerde, havai fişekli müzik gösterili açılışlarda boy gösterdi.
Abdullah Gül'ün katılmadığı ilk bayram, 2011 yılındaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyetin 88. kuruluş yıldönümü törenleri, Van depremi ve Hakkâri’de 24 erin şehit edilmesi nedeniyle iptal edildi. Tek tören Anıtkabir’de düzenlendi. Aynı gün dönemin Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan, Sheraton Oteli'nde ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlunun düğününe katıldı.
30 AĞUSTOS 2012
Türkiye’de ilk kez cumhurbaşkanı olmadan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kulağında rahatsızlık olduğu gerekçesiyle Anıtkabir’deki törenlere katılmadı.
AKP iktidarının törenlerde siyasi parti ve sivil toplum örgütlerine Atatürk anıtlarına çelenk koyma yasağı getirmesi illerde yine krizlere neden oldu.
Aynı yıl çıkarılan bir yönetmelikle Zafer Bayramı dolayısıyla Genelkurmay’da verilen resepsiyon kaldırıldı.
29 EKİM 2012
MİLLİ BAYRAMLARDA İLKLERİN CUMHURBAŞKANI: GÜL
Abdullah Gül, bu kez 29 Ekim törenlerine katıldı ancak yine bir ilke imza atarak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, o sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini ilk kez Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Tören TBMM yerine Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirildi.
Bu esnada Ankara Valiliği 30’a yakın sivil toplum örgütünün 29 Ekim günü yürüyüşüne yasak getirdi. Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak isteyen yurttaşlara gaz ve tazyikli suyla müdahale edildi. Anıtkabir’e yürümek isteyenleri engellemek isteyen güvenlik güçlerinin kurduğu barikatlar on binlerin yüklenmesiyle yıkıldı.
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