Şiddet, küfür, tehdit... Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaşadıklarını bir bir anlattı!
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 2010-2023 arası evli kaldığı Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Alçı, Kütahyalı’nın kendisini şiddete maruz bıraktığını ifade etti.
Alçı uzun süredir sürdürdüğü sessizliğini sosyal medyada bozdu. İşte o paylaşımlar...
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