Şiddet, küfür, tehdit... Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaşadıklarını bir bir anlattı!

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2024 Cuma, 11:14
Şiddet, küfür, tehdit... Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaşadıklarını bir bir anlattı!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 2010-2023 arası evli kaldığı Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Alçı, Kütahyalı’nın kendisini şiddete maruz bıraktığını ifade etti.

Şiddet, küfür, tehdit... Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaşadıklarını bir bir anlattı!

Alçı uzun süredir sürdürdüğü sessizliğini sosyal medyada bozdu. İşte o paylaşımlar...

Şiddet, küfür, tehdit... Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaşadıklarını bir bir anlattı!
Şiddet, küfür, tehdit... Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaşadıklarını bir bir anlattı!
Şiddet, küfür, tehdit... Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaşadıklarını bir bir anlattı!
Şiddet, küfür, tehdit... Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaşadıklarını bir bir anlattı!
Şiddet, küfür, tehdit... Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaşadıklarını bir bir anlattı!
Şiddet, küfür, tehdit... Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaşadıklarını bir bir anlattı!
Şiddet, küfür, tehdit... Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaşadıklarını bir bir anlattı!
Şiddet, küfür, tehdit... Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaşadıklarını bir bir anlattı!
Şiddet, küfür, tehdit... Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaşadıklarını bir bir anlattı!
Şiddet, küfür, tehdit... Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaşadıklarını bir bir anlattı!
Şiddet, küfür, tehdit... Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile yaşadıklarını bir bir anlattı!

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