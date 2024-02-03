Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile neden ayrıldıklarını ilk kez anlattı

Rasim Ozan Kütahyalı ile 13 yıllık evliliğini bitiren Nagehan Alçı, neden boşandıklarına ilişkin konuştu. Eski eşi ile karakterlerinin çok farklı olduğunu ve ilişkinin kendisini yormaya başladığı belirten Alçı, boşanma kararının bu sebeple alındığını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 11:41
Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile neden ayrıldıklarını ilk kez anlattı
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Adem Metan'ın "Peki Sonra?" programına konuk oldu.

Rasim Ozan Kütahyalı ile evliliğini geçen yıl sonlandıran Alçı, Metan'ın "Evliliğiniz neden bitti" sorusunu yanıtladı. Alçı, Kütahyalı ile karakterlerinin çok farklı olduğunu ve bir süre sonra ilişkinin yorduğunu açıkladı.

13 yıllık evliliğin kendisine çok şey öğrettiğini söyleyen Alçı, halen görüştüklerini ifade etti. "Doğru bir evlilik miydi" sorusunu yanıtlayan Alçı "Bu çok zor bir soru. Şikayet etmek istemiyorum, bana çok şey kattı ama beni yordu da. Birbirimize daha benzeyen insanlar olsaydık, hayat daha kolay olurdu" ifadelerini kullandı.

Alçı ve Kütahyalı 2023 yılının Ekim ayında boşanmıştı. Alçı'nın Kütahyalı'dan talep ettiği 40 milyon TL'lik tazminat ise uzun süre konuşulmuştu.


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