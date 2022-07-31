Son Dakika: İzmir'de serada çıkan yangın ormana sıçradı!

DHA
31 Temmuz 2022 Pazar, 15:40
<p>İzmir'in Menderes ilçesinde serada çıkıp, ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.</p>

İzmir'in Menderes ilçesinde serada çıkıp, ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

<p>İzmir'de saat 14.30 sıralarında Çamönü Mahallesi'ndeki bir serada yangın çıktı.</p>

İzmir'de saat 14.30 sıralarında Çamönü Mahallesi'ndeki bir serada yangın çıktı.

<p>Rüzgarın etkisi ile alevler ormana sıçradı.</p>

Rüzgarın etkisi ile alevler ormana sıçradı.

<p>İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz ve 3 su tankeri sevk edildi. Yangını kontrol etmek için çalışmalar sürüyor. </p>

İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz ve 3 su tankeri sevk edildi. Yangını kontrol etmek için çalışmalar sürüyor. 

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İzmir orman yangını

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