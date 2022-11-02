Tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı: Kenti duman kapladı

AA
02 Kasım 2022 Çarşamba, 10:35
<p>Bursa'da bir tekstil fabrikasında çıkan ve yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın sonucu gökyüzünü yoğun duman kapladı.</p>

Bursa'da bir tekstil fabrikasında çıkan ve yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın sonucu gökyüzünü yoğun duman kapladı.

<p>Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında dün akşam saatlerinde çıkan yangınla ilgili çalışmalar sürüyor.</p>

Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında dün akşam saatlerinde çıkan yangınla ilgili çalışmalar sürüyor.

<p>Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yanı sıra aralarında İstanbul'un da yer aldığı çevre illerden gelen çok sayıda ekip, soğutma çalışmalarına devam ediyor.</p>

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yanı sıra aralarında İstanbul'un da yer aldığı çevre illerden gelen çok sayıda ekip, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

<p>Yangın nedeniyle gökyüzünü adeta bir bulut kümesi gibi kaplayan yoğun duman kentin birçok noktasından görülüyor.</p>

Yangın nedeniyle gökyüzünü adeta bir bulut kümesi gibi kaplayan yoğun duman kentin birçok noktasından görülüyor.

<p>Özellikle Nilüfer ilçesinin genelini kapsayan dumanın yanı sıra fabrika yakınındaki mahallelerde yangınla yayılan kül tabakaları yer alıyor.</p>

Özellikle Nilüfer ilçesinin genelini kapsayan dumanın yanı sıra fabrika yakınındaki mahallelerde yangınla yayılan kül tabakaları yer alıyor.

<p><strong>NE OLMUŞTU?</strong></p> <p>Fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, tesis yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yatılı yurdunda kalan 85 öğrenci tedbir amaçlı tahliye edilmişti. </p>

NE OLMUŞTU?

Fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, tesis yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yatılı yurdunda kalan 85 öğrenci tedbir amaçlı tahliye edilmişti. 

<p>Dumandan 12 kişi etkilenmişti.</p>

Dumandan 12 kişi etkilenmişti.

Bursa Yangın fabrika

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