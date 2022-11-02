Tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı: Kenti duman kapladı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yanı sıra aralarında İstanbul'un da yer aldığı çevre illerden gelen çok sayıda ekip, soğutma çalışmalarına devam ediyor.