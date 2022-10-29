TOGG'un renkleri belli oldu
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen otomobilin renk seçenekleri tanıldı. Renk seçeneklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimleri verildi.
TOGG'dan yapılan açıklamada, C SUV sınıfı elektrikli aracın 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunulacağı belirtildi.
TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.
TOGG CEO'su Karakaş, "Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye’mizden ilham aldık" dedi.
Togg, C SUV aracının renkleri şu şekilde:
"Oltu"
"Kula"
"Kapadokya"
"Pamukkale"
"Anadolu"
"Gemlik"
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