TOGG'un renkleri belli oldu

TOGG CEO'su Karakaş, "Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye’mizden ilham aldık" dedi.