Trabzon'un ilçeleri! Trabzon'un kaç ilçesi var? Trabzon'un ilçe nüfusları kaç? Trabzon'un ilçe belediyeleri hangi partiden?

Maçka

İlçe, Gümüşhane kara yolu üzerinde ve Trabzon'a 29 km uzaklıktadır. Ladin ormanlarının ağırlıkta olduğu vadilerin ortasındaki bir dere yatağına kurulmuş olan ilçe merkezi, doğal güzellikler bakımından Trabzon'un en zengin yerlerindendir. İlçe merkezine 17 km uzaklıkta bulunan ve Bizans döneminden kalma tarihî Sümela Manastırı, bölgenin ve Anadolu'nun en önemli tarihi eserleri arasında yer almaktadır. Tamamıyla yüksek dağlardan oluşan Maçka arazisi, 2000 metreye kadar ormanlarla, daha yükseklerde ise otlaklar ve dağ bitkileri ile kaplıdır. Yüzölçümü 1000 km², nüfusu 2021 yılına göre 24.869'dur. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %61,05 oy oranıyla AKP'nin adayı Koray Koçhan olmuştur.