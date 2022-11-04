Trabzon'un ilçeleri! Trabzon'un kaç ilçesi var? Trabzon'un ilçe nüfusları kaç? Trabzon'un ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır.
Trabzon'un 18 ilçesi vardır.
Trabzon'un ilçeleri: Ortahisar, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir, Yomra.
Ortahisar
Ortahisar, 12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Trabzon merkez ilçesinin kaldırılması sonucu ilçe olmuştur. Yüzölçümü 189 km2, nüfusu 2021 yılına göre 334.228'dir. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %58,46 oy oranıyla AKP'nin adayı Ahmet Metin Genç olmuştur.
Akçaabat
Akçaabat eski ismiyle Polathane, Vakfıkebir ve Çarşıbaşı'nın doğusunda, Trabzon'un 13 km. batısında, Düzköy ve Maçka'nın kuzeyinde yer almaktadır. Trabzon ilinin nüfusu ile en büyük ilçesi olan Akçaabat, köftesiyle ve horonuyla meşhurdur. Yüzölçümü 385 km², nüfusu 2021 yılına göre 128.348'dir. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %61,15 oy oranıyla AKP'nin adayı Osman Nuri Ekim olmuştur.
Araklı
İlçenin isminin kayıtlara geçmiş en eski formu 15. yüzyıla ait bir Trabzon İmparatorluğu belgesinde "Herakleia" şeklinde ve Sürmene bandonuna bağlı bir köyün adı olarak geçer. Doğu Roma İmparatoru Herakleios'un 626 yılında ordusuyla bugünkü Araklı burnunda konakladığı için buraya hêráklia yani "Heraklios'un yeri" dendiğine inanılmaktadır. Yüzölçümü 374 km², nüfusu 2021 yılına göre 48.382'dir. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %58,07 oy oranıyla AKP'nin adayı Recep Çebi olmuştur.
Arsin
Arsin, Ortaçağdan bu yana yerleşim merkezi olarak varlığını sürdürmekte olup, Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u Fethi ile 26 Ekim 1461 tarihinde Osmanlı topraklarına katılmıştır. 13 Nisan 1916 tarihinde Rus işgaline uğrayan Arsin 24 Şubat 1918 tarihinde işgalden kurtarılmıştır. Yüzölçümü 183 km², nüfusu 2020 yılına göre 31.525'dir. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %58,33 oy oranıyla AKP'nin adayı Muhammet Sait Gürsoy olmuştur.
Beşikdüzü
Antik bir yerleşim olan Beşikdüzü, MS 1. yüzyılda yaşlı Plinius tarafından Liviopolis adında bir liman olarak anılmış, Osmanlı tahrir defterlerinde Livopoli, Evliya Çelebi tarafından ise Popoli adıyla bir subaşılık olarak kaydedilmiştir. Daha önceleri Vakfıkebir ilçesine bağlı bir bucak merkezi iken, 4 Ocak 1949'da belediye statüsü alarak beldeye dönüşmüştür. Beşikdüzü, 4 Temmuz 1987 tarihinde, 19507 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan kanun ile ilçe statüsüne kavuşmuştur. Yüzölçümü 121 km², nüfusu 2021 yılına göre 23.594'tür. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %52,83 oy oranıyla CHP'nin adayı Ramis Uzun olmuştur.
Çarşıbaşı
İlçe, 1522 yılı kayıtlarında İskafya, 1819 ve 1876 yılı kayıtlarında İskefiye Pazarı ya da Nefsi İskefye adıyla geçmekte olup, 1913 yılından beri aynı adı taşımaktadır. Daha önceleri İskefiye nahiyesinin merkezi bir köy iken, 6 Mart 1954'te Burunbaşı, Büyükdere, Salova ve Zeytinlik köyleri ile birleşerek belediye statüsü aldı ve beldeye dönüşmüştür. Çarşıbaşı, 20 Mayıs 1990 tarihinde, 20523 sayılı resmi gazetede yayımlanan kanun ile ilçe statüsüne kavuşmuştur. Yüzölçümü 66,9 km², nüfusu 2021 yılına göre 15.395'tir. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %56,00 oy oranıyla MHP'nin adayı Mümin Nuhoğlu olmuştur.
Çaykara
İlin önemli turistik yerlerinden Taşkıran ve Uzungöl bu ilçede bulunur. İl merkezine 76 km uzaklıktadır. İlçeye bağlı 4 belediye (Uzungöl, Taşkıran, Ataköy, Karaçam) bulunmaktadır. 2014 yılına kadar ilçeye bağlı 27 köy bulunurken, 2014 yılı itibarıyla Trabzon ilinin Büyükşehir olması nedeniyle 32 köy mahalle statüsü almıştır. Yüzölçümü 420 km², nüfusu 2021 yılına göre 13.550'dir. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %62,96 oy oranıyla AKP'nin adayı Hanefi Tok olmuştur.
Dernekpazarı
Dernekpazarı,1925 yılında Of ilçesine bağlı bucak merkezi iken 1948'de Çaykara ilçe olunca, Of'tan ayrılıp köy konumuna dönüştürülmüştür. Ancak, 1949 yılında yeniden bucak, yakın tarihlerde de ilçe olmuştur. İlçe, Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon ve yöresini 1461'de ele geçirmesiyle, Osmanlı Topraklarına katılmıştır. Yüzölçümü 78 km², nüfusu 2021 yılına göre 3.884'tür. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %76,31 oy oranıyla AKP'nin adayı Mehmet Aşık olmuştur.
Düzköy
Yöresel adı Haçka olan yerleşim yeri 1944 yılında bucak olmuş, 1961 yılında ismi değiştirilerek "Düzköy" adıyla belediye yapılmıştır. Akçaabat ilçesine bağlı belediyeyken 9 Mayıs 1990 tarih ve 3644 sayılı yasa gereğince ilçe statüsüne kavuşmuştur. Yüzölçümü 117 km², nüfusu 2021 yılına göre 13.575'tir. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %58,34 oy oranıyla AKP'nin adayı Yılmaz Ankara olmuştur.
Hayrat
Hayrat, 1969 yılında Of'a bağlı bir mahalle olarak belediye statüsüne kavuşmuş, 20 Mayıs 1990'da da ilçe statüsüne kavuşmuştur. Hayrat'ta ekonomik hayat büyük ölçüde çay üreticiliğine dayanmakla birlikte,az miktarda hayvancılık ve ormancılık yapılmaktadır. Yüzölçümü 170 km², nüfusu 2021 yılına göre 7.581'dir. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %66,69 oy oranıyla AKP'nin adayı Mehmet Nuhoğlu olmuştur.
Köprübaşı
İlçe, Sürmene, Araklı ve Çaykara ilçeleri arasında kalmaktadır. 1998 yılında Köprübaşı'nın Beşköy beldesinde bir sel felaketi olmuş ve 47 vatandaş hayatını kaybetmiştir. Adnan Kahveci, Recep Yazıcıoğlu ve Mustafa Sait Yazıcıoğlu bu ilçeye bağlı Beşköy beldesinin yetiştirdiği devlet adamlarıdır. Millî futbolcu Fatih Tekke bu ilçede doğmuştur. Yüzölçümü 318,2 km², nüfusu 2021 yılına göre 12.811'dir. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %54,15 oy oranıyla AKP'nin adayı Ali Aydın olmuştur.
Maçka
İlçe, Gümüşhane kara yolu üzerinde ve Trabzon'a 29 km uzaklıktadır. Ladin ormanlarının ağırlıkta olduğu vadilerin ortasındaki bir dere yatağına kurulmuş olan ilçe merkezi, doğal güzellikler bakımından Trabzon'un en zengin yerlerindendir. İlçe merkezine 17 km uzaklıkta bulunan ve Bizans döneminden kalma tarihî Sümela Manastırı, bölgenin ve Anadolu'nun en önemli tarihi eserleri arasında yer almaktadır. Tamamıyla yüksek dağlardan oluşan Maçka arazisi, 2000 metreye kadar ormanlarla, daha yükseklerde ise otlaklar ve dağ bitkileri ile kaplıdır. Yüzölçümü 1000 km², nüfusu 2021 yılına göre 24.869'dur. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %61,05 oy oranıyla AKP'nin adayı Koray Koçhan olmuştur.
Of
Of, Trabzon ilinin doğusunda yer alan ve tarihi çok eskilere dayanan bir ilçedir. Arazisini, Of'tan Karadeniz'e dökülen Solaklı ve Baltacı derelerinin aşağı havzaları oluşturur. İlçenin güneyinde Hayrat ve Dernekpazarı ilçeleri, doğusunda Rize ili, batısında Sürmene ilçesi ve kuzeyinde Karadeniz bulunur. Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında daha büyük bir yüzölçümüne sahip olan ilçenin sınırları 1948 yılında Çaykara'nın, 1990 yılında da Dernekpazarı'nın ve Hayrat'ın ilçe olmasıyla daralmıştır. Yüzölçümü 178 km², 2021 yılına göre 44.212'dir. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %69,00 oy oranıyla AKP'nin adayı Salim Salih Sarıalioğlu olmuştur.
Sürmene
Sürmene'de Karadeniz kıyısı boyunca sahile paralel olarak uzanan dağlar doğuya doğru gidildikçe sahile daha dik olarak iner. Sahilde yerleşimi mümkün kılacak düz alanlar yok denecek kadar az, bol yağmur nedeniyle dağlar orman ve sık bitki örtüsü ile kaplıdır. Bölge kültürünün, batı dünyası ile ilk tanışmasına dair efsaneler,genç bronz çağı dönemine atfedilen ve mitolojik Yunan kahramanlarının yolculuklarını anlatan öykülerdir. Eski Yunan mitolojisinde önemli bir yer tutan bu öykülerde Doğu Karadeniz sahilleri ''Kolchis'', burada yaşayan insanlar da ''Kolchi'' adıyla anılır. Eski Yunan denizcilerinin bu yolculukları zamanla ticari faaliyetlere dönüşerek bölge sahillerinde pazar yerlerinin kurulmasına yol açmıştır. Yüzölçümü 225 km², nüfusu 2021 yılına göre 26.161'dir. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %58,85 oy oranıyla AKP'nin adayı Rahmi Üstün olmuştur.
Şalpazarı
Şalpazarı, eski ya da halk arasındaki ismiyle Ağasar, Trabzon'a 69 km uzaklıktadır. Osmanlı Devleti yönetimindeki Karadeniz Bölgesi'nde o devirde Trabzon'a bağlı olan Görele Kazası'na dahil iken 1798 de Vakfıkebir Kazası'na bağlandı. Halkının çok önemli bir bölümü Türkmen/Çepnilerden oluşur. Yüzölçümü 138 km², nüfusu 2021 yılına göre 10.519'dur. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %64,25 oy oranıyla MHP'nin adayı Refik Kurukız olmuştur.
Tonya
Tonya, Doğudan Düzköy ve Maçka, Güneyden Gümüşhane İline bağlı kuzeyden ve batıdan Vakfıkebir ile Şalpazarı ilçeleri ile çevrilidir. Trabzon ilinin denize sahili olmayan bir ilçesidir. Denizden yüksekliği 755 metredir. Arazi genel olarak engebelidir. Yüksek dağ sıralarına rastlanmamakla birlikte mevcut tepeler kuzeyden güneye doğru uzanır. Bu uzantılar arasında bulunan Fol Deresi ile Çamlık Deresi Vadisi Tonya sınırları içinde kalır. İlçe merkezi Fol Deresi Vadisinde kurulmuştur. Yüzölçümü 264,000 km², nüfusu 2020 yılına göre 13.914'tür. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %58,63 oy oranıyla AKP'nin adayı Osman Beşel olmuştur.
Vakfıbekir
Vakfıkebir, kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber eski bir yerleşim yeridir. Tarih boyunca Hitit, Pers, Roma, Bizans ve Trabzon İmparatorluğu’nun hâkimiyetinde kalmış, 1461 yılında Osmanlı İmparatorluğu yönetimine girmiştir. Doğal liman olması nedeniyle tarihte deniz ulaşımının önemli merkezlerinden biri olmuştur. Yüzölçümü 143 km², nüfusu 2021 yılına göre 27.081'dir. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %63,61 oy oranıyla AKP'nin adayı Muhammet Balta olmuştur.
Yomra
Yomra, 19 Haziran 1957 tarihinde 7033 sayılı kanunla ilçe haline dönüştürülmüş, 4 Nisan 1959 tarihinde Trabzon ilinin ilçesi olmuş ve fiilen ilçe teşkilatı kurulmuştur. Yomra ilçesinin ilk adı Durana’dır. İlçeye ilk yerleşenler tarafından bu isim verilmiştir. İlçe yeni adını içinde yetişmekte olan Yomra elmasından almıştır. Yüzölçümü 207 km², nüfusu 2021 yılına göre 45.632'dir. Belediye başkanı 2019 yerel seçimlerinde, %52,41 oy oranıyla İYİ Parti'nin adayı Mustafa Bıyık olmuştur.
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