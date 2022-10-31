Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür kararı
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un genç futbolcu Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatma kararı aldığı kaydedildi.
Trabzonspor iç transferde hareketlenme yaşanmaya devam ediyor.
Uğurcan Çakır, Kağan Moradaoğlu, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Denswil ve Djaniny ile sözleşme uzatmıştı.
GÖZLER ABDÜLKADİR ÖMÜR'E ÇEVRİLMİŞTİ
Bordo-mavililerde yapılan bu hamelerden sonra gözler Abdülkadir'e çevrilmişti.
61 Saat'in haberine göre, oyuncuyla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı ve Abdulkadir Trabzonspor ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.
23 yaşındaki oyuncunun sözleşme detaylarının kısa süre içerisinde duyurulması beklenirken maaşının 20 milyon TL seviyelerinde olduğu gelen bilgiler arasında.
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