Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu: Nüfuslarıyla 50 ili geride bıraktılar
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı son veriler, ülkenin en kalabalık 10 ilçesini ortaya çıkardı. Özellikle bir ilçe, nüfusuyla 57 ili geride bıraktı. İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre 85 milyonu aşan ülke nüfusunun önemli bir bölümü, büyükşehirlere sıkışmış durumda.
Başta İstanbul olmak üzere, birçok mega kentin ilçeleri, Türkiye'deki illerin önemli bölümünden daha kalabalık bir nüfusa ev sahipliği yapıyor.
ESENYURT FARK ATTI
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi merak konusu olurken, TÜİK'in verilerine göre ilk sıradaki ilçe tam 57 ili geride bırakarak İstanbul'a bağlı Esenyurt ilçesi oldu.
Listenin en dikkat çeken kısmı ise, 2. sırada Gaziantep'ten bir ilçe yer alması oldu.
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK 10 İLÇESİ
10 - İstanbul / Ümraniye
723 bin 760
9 - İstanbul / Pendik
743 bin 774
8 - Adana / Seyhan
787 bin 771
7 - İstanbul / Küçükçekmece
792 bin 30
6 - Gaziantep / Şehitkamil
867 bin 193
5 - Bursa / Osmangazi
885 bin 273
4 - Ankara / Keçiören
923 bin 404
3 - Ankara / Çankaya
937 bin 546
2 - Gaziantep / Şahinbey
939 bin 497
1 - İstanbul / Esenyurt
978 bin 117
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