Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu: Nüfuslarıyla 50 ili geride bıraktılar

ESENYURT FARK ATTI

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi merak konusu olurken, TÜİK'in verilerine göre ilk sıradaki ilçe tam 57 ili geride bırakarak İstanbul'a bağlı Esenyurt ilçesi oldu.

Listenin en dikkat çeken kısmı ise, 2. sırada Gaziantep'ten bir ilçe yer alması oldu.