Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu: Nüfuslarıyla 50 ili geride bıraktılar

Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu: Nüfuslarıyla 50 ili geride bıraktılar

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı son veriler, ülkenin en kalabalık 10 ilçesini ortaya çıkardı. Özellikle bir ilçe, nüfusuyla 57 ili geride bıraktı. İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi...

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2024 Cuma, 12:14
Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu: Nüfuslarıyla 50 ili geride bıraktılar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre 85 milyonu aşan ülke nüfusunun önemli bir bölümü, büyükşehirlere sıkışmış durumda. 

Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu: Nüfuslarıyla 50 ili geride bıraktılar

Başta İstanbul olmak üzere, birçok mega kentin ilçeleri, Türkiye'deki illerin önemli bölümünden daha kalabalık bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. 

Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu: Nüfuslarıyla 50 ili geride bıraktılar

ESENYURT FARK ATTI

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi merak konusu olurken, TÜİK'in verilerine göre ilk sıradaki ilçe tam 57 ili geride bırakarak İstanbul'a bağlı Esenyurt ilçesi oldu.

Listenin en dikkat çeken kısmı ise, 2. sırada Gaziantep'ten bir ilçe yer alması oldu.

Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu: Nüfuslarıyla 50 ili geride bıraktılar

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK 10 İLÇESİ 

10 - İstanbul / Ümraniye 

723 bin 760

Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu: Nüfuslarıyla 50 ili geride bıraktılar

9 - İstanbul / Pendik

743 bin 774 

Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu: Nüfuslarıyla 50 ili geride bıraktılar

8 - Adana / Seyhan

787 bin 771 

Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu: Nüfuslarıyla 50 ili geride bıraktılar

7 - İstanbul / Küçükçekmece

792 bin 30 

Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu: Nüfuslarıyla 50 ili geride bıraktılar

6 - Gaziantep / Şehitkamil

867 bin 193 

Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu: Nüfuslarıyla 50 ili geride bıraktılar

5 - Bursa / Osmangazi

885 bin 273

Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu: Nüfuslarıyla 50 ili geride bıraktılar

4 - Ankara / Keçiören 

923 bin 404 

Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu: Nüfuslarıyla 50 ili geride bıraktılar

3 - Ankara / Çankaya

937 bin 546 

Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu: Nüfuslarıyla 50 ili geride bıraktılar

2 - Gaziantep / Şahinbey

939 bin 497 

Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu: Nüfuslarıyla 50 ili geride bıraktılar

1 - İstanbul / Esenyurt

978 bin 117

kalabalık kalabalık şehirler İlçe ilçeler

En Çok Okunan Haberler