TV yayın akışı 26 Ağustos 2022 Cuma! Hangi kanalda ne var?
Hafta sonuna bir gün kala, tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Ağustos Cuma günü TV yayın akışı...
26 Ağustos Cuma günü kanallarda öne çıkan dizi/filmler neler?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 İyilik
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yerli Dizi Tekrar
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)
22:15 Recep İvedik (Yerli Sinema)
00:10 Atilla (Yabancı Sinema)
01:45 Atilla (Yabancı Sinema)
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Arda İle Omuz Omuza
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrar
00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
04:00 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 Yedi Numara
09:40 Tozkoparan İskender:1071 (Yerli Sinema)
11:50 Savaşın Efsaneleri
13:00 Masumlar Apartmanı
15:50 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Müslüm (Yerli Sinema)
22:50 Kimliksiz (Yabancı Sinema)
01:20 Masumlar Apartmanı
03:20 Balkan Ninnisi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Apex: Ölüm Adası (Yabancı Sinema)
21:45 İntikam Kurşunu (Yabancı Sinema)
23:30 Apex: Ölüm Adası (Yabancı Sinema)
01:30 İntikam Kurşunu (Yabancı Sinema)
03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
05:15 Bir Şansım Olsa
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