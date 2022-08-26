TV yayın akışı 26 Ağustos 2022 Cuma! Hangi kanalda ne var?

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2022 Cuma, 10:45
<p>Hafta sonuna bir gün kala, tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Ağustos Cuma günü TV yayın akışı...</p>

Hafta sonuna bir gün kala, tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Ağustos Cuma günü TV yayın akışı...

<p><strong>26 Ağustos Cuma günü kanallarda öne çıkan dizi/filmler neler?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI  </strong>20:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI     </strong>20:00 İyilik</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong>  20:00 Yerli Dizi Tekrar</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI           </strong>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI        </strong>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong>        <strong>  </strong>20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong>20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p>

26 Ağustos Cuma günü kanallarda öne çıkan dizi/filmler neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI  20:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI     20:00 İyilik

STAR TV YAYIN AKIŞI   20:00 Yerli Dizi Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI           20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI        20:00 MasterChef Türkiye

ATV YAYIN AKIŞI           20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>10:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Ortası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)</p> <p>22:15 Recep İvedik (Yerli Sinema)</p> <p>00:10 Atilla (Yabancı Sinema)</p> <p>01:45 Atilla (Yabancı Sinema)</p> <p>03:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:15 Arda İle Omuz Omuza</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)

22:15 Recep İvedik (Yerli Sinema)

00:10 Atilla (Yabancı Sinema)

01:45 Atilla (Yabancı Sinema)

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Arda İle Omuz Omuza

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 İyilik</p> <p>22:45 Senden Daha Güzel</p> <p>03:30 Kazanan Restoran</p> <p>04:15 Caferin Çilesi (Yerli Sinema)</p> <p>07:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 İyilik

22:45 Senden Daha Güzel

03:30 Kazanan Restoran

04:15 Caferin Çilesi (Yerli Sinema)

07:00 İnadına Aşk

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:45 Star Haber</p> <p>20:00 Yerli Dizi Tekrar</p> <p>00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>03:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>04:00 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrar

00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

04:00 Kiralık Aşk

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 MasterChef Türkiye</p> <p>14:30 Canım Annem</p> <p>15:45 Doya Doya Moda</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Doya Doya Moda</p> <p>02:30 Canım Annem</p> <p>03:15 Bilginiz Olsun</p> <p>04:00 8x8</p> <p>05:30 Oynat Bakalım</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:30 Canım Annem

15:45 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:30 Canım Annem

03:15 Bilginiz Olsun

04:00 8x8

05:30 Oynat Bakalım

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>06:05 Yedi Numara</p> <p>09:40 Tozkoparan İskender:1071 (Yerli Sinema)</p> <p>11:50 Savaşın Efsaneleri</p> <p>13:00 Masumlar Apartmanı</p> <p>15:50 Balkan Ninnisi</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Müslüm (Yerli Sinema)</p> <p>22:50 Kimliksiz (Yabancı Sinema)</p> <p>01:20 Masumlar Apartmanı</p> <p>03:20 Balkan Ninnisi</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 Yedi Numara

09:40 Tozkoparan İskender:1071 (Yerli Sinema)

11:50 Savaşın Efsaneleri

13:00 Masumlar Apartmanı

15:50 Balkan Ninnisi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Müslüm (Yerli Sinema)

22:50 Kimliksiz (Yabancı Sinema)

01:20 Masumlar Apartmanı

03:20 Balkan Ninnisi

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Bir Zamanlar Çukurova</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)</p> <p>16:00 Kardeşlerim</p> <p>18:40 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>00:20 Gül Masalı</p> <p>02:50 Zorlu Operasyon (Yabancı Sinema)</p> <p>05:05 Sen Anlat Karadeniz</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Gül Masalı

02:50 Zorlu Operasyon (Yabancı Sinema)

05:05 Sen Anlat Karadeniz

<p>SHOW TV YAYIN AKIŞI</p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Apex: Ölüm Adası (Yabancı Sinema)</p> <p>21:45 İntikam Kurşunu (Yabancı Sinema)</p> <p>23:30 Apex: Ölüm Adası (Yabancı Sinema)</p> <p>01:30 İntikam Kurşunu (Yabancı Sinema)</p> <p>03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>05:15 Bir Şansım Olsa</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Apex: Ölüm Adası (Yabancı Sinema)

21:45 İntikam Kurşunu (Yabancı Sinema)

23:30 Apex: Ölüm Adası (Yabancı Sinema)

01:30 İntikam Kurşunu (Yabancı Sinema)

03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

05:15 Bir Şansım Olsa

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