Ünlü isimler depremzedelere ne kadar bağış yaptı? En yüksek bağışı hangi ünlü yaptı?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası sanat ve spor dünyasından ünlü isimler, bölgeye yardım kampanyalarına katıldı. Türkiye Tek Yürek, Ahbap, Afad, Bir Kira Bir Yuva, Kızılay gibi aracılar eşliğinde bağış yapan ünlülerin bağış miktarı merak edildi. Peki, Ünlü isimler depremzedelere ne kadar bağış yaptı? En yüksek bağışı hangi ünlü yaptı?
ÜNLÜLER DEPREMZEDELERE NE KADAR BAĞIŞLADI?
6 Şubat’ta meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından tüm Türkiye bağış yapmak için adeta yarışa girdi. Ünlü isimlerin yaptığı bağışlar yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte birbirinden ünlü isimlerin depremzedeler için yaptığı bağışlar...
Acun Ilıcalı - 5.000.000 TL
Kıvanç Tatlıtuğ - 200.000 TL
Merih Demiral - 1.000.000 TL
Mert Hakan Yandaş - 200.000 TL
Burak Deniz - 150.000 TL
Hakan Balta - 300.000 TL
Mustafa Ceceli - 200.000 TL
Emre Kılınç - 150.000 TL
Edis - 400.000 TL
Celil Nalçakan - 100.000 TL
Çağlar Söyüncü - 50.000 EURO
Cengiz Ünder - 50.000 EURO
Nihat Hatipoğlu - 200.000 TL
İrem Derici - 150.000 TL
Edin Visca - 100.000 EURO
Aras Bulut İynemli - 200.000 TL
Burak Yılmaz - 300.000 TL
Hülya Avşar - 250.000 TL
Sarp Apak - 100.000 TL
Melis Sezen - 200.000 TL
Murat Boz - 500.000 TL
Orhan Gencebay - 500.000 TL
Gülben Ergen - 150.000 TL
Can Yaman - 250.000 TL
Ebru Gündeş - 500.000 TL
Sefo - 200.000 TL
Sibel Can - 1.000.000 TL
Gökçe Bahadır - 100.000 TL
Halit Ergenç, Bergüzar Korel - 400.000 TL
Çağatay Ulusoy - 250.000 TL
Kerem Bürsin - 100.000 TL
Metin Akpınar - 500.000 TL
Meltem Cumbul - 40.000 TL
Mor ve Ötesi - 1 Yıllık Telif Hakkı Geliri
Armağan Çağlayan - 1.000.000 TL
İlyas Salman - 1 Yıllık Emekli Maaşı
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