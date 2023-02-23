Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası sanat ve spor dünyasından ünlü isimler, bölgeye yardım kampanyalarına katıldı. Türkiye Tek Yürek, Ahbap, Afad, Bir Kira Bir Yuva, Kızılay gibi aracılar eşliğinde bağış yapan ünlülerin bağış miktarı merak edildi. Peki, Ünlü isimler depremzedelere ne kadar bağış yaptı? En yüksek bağışı hangi ünlü yaptı?

ÜNLÜLER DEPREMZEDELERE NE KADAR BAĞIŞLADI?

6 Şubat’ta meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından tüm Türkiye bağış yapmak için adeta yarışa girdi. Ünlü isimlerin yaptığı bağışlar yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte birbirinden ünlü isimlerin depremzedeler için yaptığı bağışlar...