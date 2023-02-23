Ünlü isimler depremzedelere ne kadar bağış yaptı? En yüksek bağışı hangi ünlü yaptı?

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2023 Perşembe, 14:10
<p>Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası sanat ve spor dünyasından ünlü isimler, bölgeye yardım kampanyalarına katıldı. Türkiye Tek Yürek, Ahbap, Afad, Bir Kira Bir Yuva, Kızılay gibi aracılar eşliğinde bağış yapan ünlülerin bağış miktarı merak edildi. Peki, Ünlü isimler depremzedelere ne kadar bağış yaptı? En yüksek bağışı hangi ünlü yaptı? </p> <p><strong>ÜNLÜLER DEPREMZEDELERE NE KADAR BAĞIŞLADI?</strong></p> <p>6 Şubat’ta meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından tüm Türkiye bağış yapmak için adeta yarışa girdi. Ünlü isimlerin yaptığı bağışlar yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte birbirinden ünlü isimlerin depremzedeler için yaptığı bağışlar...</p>

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası sanat ve spor dünyasından ünlü isimler, bölgeye yardım kampanyalarına katıldı. Türkiye Tek Yürek, Ahbap, Afad, Bir Kira Bir Yuva, Kızılay gibi aracılar eşliğinde bağış yapan ünlülerin bağış miktarı merak edildi. Peki, Ünlü isimler depremzedelere ne kadar bağış yaptı? En yüksek bağışı hangi ünlü yaptı? 

ÜNLÜLER DEPREMZEDELERE NE KADAR BAĞIŞLADI?

6 Şubat’ta meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından tüm Türkiye bağış yapmak için adeta yarışa girdi. Ünlü isimlerin yaptığı bağışlar yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte birbirinden ünlü isimlerin depremzedeler için yaptığı bağışlar...

<p>Acun Ilıcalı - 5.000.000 TL</p>

Acun Ilıcalı - 5.000.000 TL

<p>Kıvanç Tatlıtuğ - 200.000 TL</p>

Kıvanç Tatlıtuğ - 200.000 TL

<p>Merih Demiral - 1.000.000 TL</p>

Merih Demiral - 1.000.000 TL

<p>Mert Hakan Yandaş - 200.000 TL</p>

Mert Hakan Yandaş - 200.000 TL

<p>Burak Deniz - 150.000 TL</p>

Burak Deniz - 150.000 TL

<p>Hakan Balta - 300.000 TL</p>

Hakan Balta - 300.000 TL

<p>Mustafa Ceceli - 200.000 TL</p>

Mustafa Ceceli - 200.000 TL

<p>Emre Kılınç - 150.000 TL</p>

Emre Kılınç - 150.000 TL

<p>Edis - 400.000 TL</p>

Edis - 400.000 TL

<p>Celil Nalçakan - 100.000 TL</p>

Celil Nalçakan - 100.000 TL

<p>Çağlar Söyüncü - 50.000 EURO</p>

Çağlar Söyüncü - 50.000 EURO

<p>Cengiz Ünder - 50.000 EURO</p>

Cengiz Ünder - 50.000 EURO

<p>Nihat Hatipoğlu - 200.000 TL</p>

Nihat Hatipoğlu - 200.000 TL

<p>İrem Derici - 150.000 TL</p>

İrem Derici - 150.000 TL

<p>Edin Visca - 100.000 EURO</p>

Edin Visca - 100.000 EURO

<p>Aras Bulut İynemli - 200.000 TL</p>

Aras Bulut İynemli - 200.000 TL

<p>Burak Yılmaz - 300.000 TL</p>

Burak Yılmaz - 300.000 TL

<p>Hülya Avşar - 250.000 TL</p>

Hülya Avşar - 250.000 TL

<p>Sarp Apak - 100.000 TL</p>

Sarp Apak - 100.000 TL

<p>Melis Sezen - 200.000 TL</p>

Melis Sezen - 200.000 TL

<p>Murat Boz - 500.000 TL</p>

Murat Boz - 500.000 TL

<p>Orhan Gencebay - 500.000 TL</p>

Orhan Gencebay - 500.000 TL

<p>Gülben Ergen - 150.000 TL</p>

Gülben Ergen - 150.000 TL

<p>Can Yaman - 250.000 TL</p>

Can Yaman - 250.000 TL

<p>Ebru Gündeş - 500.000 TL</p>

Ebru Gündeş - 500.000 TL

<p>Sefo - 200.000 TL</p>

Sefo - 200.000 TL

<p>Sibel Can - 1.000.000 TL</p>

Sibel Can - 1.000.000 TL

<p>Gökçe Bahadır - 100.000 TL</p>

Gökçe Bahadır - 100.000 TL

<p>Halit Ergenç, Bergüzar Korel - 400.000 TL</p>

Halit Ergenç, Bergüzar Korel - 400.000 TL

<p>Çağatay Ulusoy - 250.000 TL</p>

Çağatay Ulusoy - 250.000 TL

<p>Kerem Bürsin - 100.000 TL</p>

Kerem Bürsin - 100.000 TL

<p>Metin Akpınar - 500.000 TL</p>

Metin Akpınar - 500.000 TL

<p>Meltem Cumbul - 40.000 TL</p>

Meltem Cumbul - 40.000 TL

<p>Mor ve Ötesi - 1 Yıllık Telif Hakkı Geliri</p>

Mor ve Ötesi - 1 Yıllık Telif Hakkı Geliri

<p>Armağan Çağlayan - 1.000.000 TL</p>

Armağan Çağlayan - 1.000.000 TL

<p>İlyas Salman - 1 Yıllık Emekli Maaşı</p>

İlyas Salman - 1 Yıllık Emekli Maaşı

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