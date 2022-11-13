Ünlü isimlerden Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya tepkiler: 'Allah bin belanızı versin!'
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını bildirdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'deki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burada bir terör kokusu var. Bir kadının bu olayda rol oynadığı şüphesi var. İncelemeler devam ediyor" dedi.
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ünlü isimlerden de tepki geldi.
Gonca Vuslateri, "İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet,yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.
Rahşan Gülşan, "Masum, tertemiz insanlara böyle korkunç bir ölümü, bize bu korkuyu müstehak görenler emellerine ulaşamayacak. Allah hayatını kaybedenlere gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Demet Akalın, "Taksim görüntülerde bebek arabası gördüm …. Korkunç videolar" paylaşımı yaptı.
Demet Akbağ, paylaşımında "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum" diye yazdı.
Haluk Levent ise tepkisini "Allah bin belanızı versin !" diyerek gösterdi.
Burak Deniz, "İstiklal caddesinde yaşanan olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet,yakınlarına baş sağlığı diliyorum..yaralılar acil şifa bulsun..çok üzgünüm çok..." dedi.
Cenk Eren, "İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet,yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kaydetti.
Demet Özdemir de "İstiklal Caddesinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet , sevenlerine, ailelerine baş sağlığı diliyorum , yaralılar için acil şifalar ! Hayretler içerisindeyim …Çok üzgünüm" dedi.
"En yoğun gün, en yoğun yer, en yoğun saat... Ölü yaralı sayısı artmasın demekten başka bir şey gelmiyor elden" diyenBurak Akkul da "Başımız sağolsun. Acil şifalar" temennisinde bulundu.
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