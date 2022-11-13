Ünlü isimlerden Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya tepkiler: 'Allah bin belanızı versin!'

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını bildirdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'deki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burada bir terör kokusu var. Bir kadının bu olayda rol oynadığı şüphesi var. İncelemeler devam ediyor" dedi.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ünlü isimlerden de tepki geldi.