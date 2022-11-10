Ünlülerden '10 Kasım' paylaşımları
Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı... Ünlü isimler, Atatürk için sosyal medya hesaplarından 10 Kasım mesajları paylaştı.
İşte ünlülerin 10 Kasım paylaşımları...
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