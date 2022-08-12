İnsan ölümüne en fazla sebep olan canlı: Sivrisinekler hakkında 10 ilginç bilgi
Günümüzde yaşayan milyonlarca kişi sivrisinekten bulaşan bir hastalıktan ölecek.
Ancak bu insanlar AIDS hastalığından ölmeyecekler. HIV virüsü bulaşmış insanların kanlarında gerçekte çok az sayıda virüs parçacıkları bulunur. Bu parçacıklardan birini sivrisinek emecek olursa, sivrisineğin sindirim sistemi tarafından yok edilir.
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