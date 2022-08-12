İnsan ölümüne en fazla sebep olan canlı: Sivrisinekler hakkında 10 ilginç bilgi

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 16:43
<p>Sivrisineklerin hızları saatte 2 km'yi bulur ve bu küçük bir böcek için oldukça iyi bir performanstır.</p>

Sivrisineklerin hızları saatte 2 km'yi bulur ve bu küçük bir böcek için oldukça iyi bir performanstır.

<p>Bir sivrisinek tarafından ısırıldıysanız,bu dişi bir sivrisinektir.Erkek sivrisinekler genelde bitkilerle ilgilenir.Dişi sivrisineklerse yumurtlamadan önce kana ihtiyaç duyar.</p>

Bir sivrisinek tarafından ısırıldıysanız,bu dişi bir sivrisinektir.Erkek sivrisinekler genelde bitkilerle ilgilenir.Dişi sivrisineklerse yumurtlamadan önce kana ihtiyaç duyar.

<p>Bazı bilim adamları sivrisineklerin ortadan kalkmasının bir sorun oluşturmayacağına inanıyor.Bazılarıysa kurbağa ve çeşitli sürüngenlerin besin kaynağı olduklarından bunun ekosisteme ciddi zarar verebileceğinden endişeli.</p>

Bazı bilim adamları sivrisineklerin ortadan kalkmasının bir sorun oluşturmayacağına inanıyor.Bazılarıysa kurbağa ve çeşitli sürüngenlerin besin kaynağı olduklarından bunun ekosisteme ciddi zarar verebileceğinden endişeli.

<p>Sivrisinekleri nefes ve terimizde bulunan karbondioksit, laktik asit ve oktenol çeker. Bedenimizdeki ısıyı ve nemi de hissederler. Bira tüketenleri ısırmayı tercih ettikleri bilinmektedir.</p>

Sivrisinekleri nefes ve terimizde bulunan karbondioksit, laktik asit ve oktenol çeker. Bedenimizdeki ısıyı ve nemi de hissederler. Bira tüketenleri ısırmayı tercih ettikleri bilinmektedir.

<p>Sıtma her sene dünya çapında yaklaşık 250 milyon insana bulaşır. Bu rakamın 1 milyonunu öldürür. (1 milyonun çoğunluğunu Afrika'daki çocuklar oluşturmaktadır.) Bu ölümlerin beşte birine sahte sıtma ilaçları neden olmaktadır.</p>

Sıtma her sene dünya çapında yaklaşık 250 milyon insana bulaşır. Bu rakamın 1 milyonunu öldürür. (1 milyonun çoğunluğunu Afrika'daki çocuklar oluşturmaktadır.) Bu ölümlerin beşte birine sahte sıtma ilaçları neden olmaktadır.

<p>Dişiler yumurtalarını genelde derinliği az olan su birinkintilerine bırakır.Bu yüzden sivrisinekleri çekmemek için evinizin yakınlarındaki sığ sulardan kurtulun.</p>

Dişiler yumurtalarını genelde derinliği az olan su birinkintilerine bırakır.Bu yüzden sivrisinekleri çekmemek için evinizin yakınlarındaki sığ sulardan kurtulun.

<p> Kaşıntının sebebi sivrisineğin ısırığı değil, tükürüğüdür.</p>

 Kaşıntının sebebi sivrisineğin ısırığı değil, tükürüğüdür.

<p>Sivrisinekler sadece insanlardan kan emmezler. Özellikle kuşlar, vücut sıcaklıkları insanlardan biraz daha fazla olduğu için birçok sivrisinek türü tarafından tercih edilirler.</p>

Sivrisinekler sadece insanlardan kan emmezler. Özellikle kuşlar, vücut sıcaklıkları insanlardan biraz daha fazla olduğu için birçok sivrisinek türü tarafından tercih edilirler.

<p>Bir sivrisineğin karnı doyar doymaz, kimyasal bir sinyalle besin alımını durdurur. </p>

Bir sivrisineğin karnı doyar doymaz, kimyasal bir sinyalle besin alımını durdurur. 

<p>Günümüzde yaşayan milyonlarca kişi sivrisinekten bulaşan bir hastalıktan ölecek. <br /><br />Ancak bu insanlar AIDS hastalığından ölmeyecekler. HIV virüsü bulaşmış insanların kanlarında gerçekte çok az sayıda virüs parçacıkları bulunur. Bu parçacıklardan birini sivrisinek emecek olursa, sivrisineğin sindirim sistemi tarafından yok edilir.</p>

Günümüzde yaşayan milyonlarca kişi sivrisinekten bulaşan bir hastalıktan ölecek. 

Ancak bu insanlar AIDS hastalığından ölmeyecekler. HIV virüsü bulaşmış insanların kanlarında gerçekte çok az sayıda virüs parçacıkları bulunur. Bu parçacıklardan birini sivrisinek emecek olursa, sivrisineğin sindirim sistemi tarafından yok edilir.

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