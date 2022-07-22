Hiç kullanılmayan Osmanlı paralarının hikayesi ne? İngilizlerin bastırdığı Osmanlı paraları...

22 Temmuz 2022 Cuma, 17:52

18 Mart 1915, olmazın olduğu gün. Bir tarafta dünyanın en donanımlı ve güçlü ordularından İngiliz ordusu diğer tarafta ‘’hasta adam Osmanlı.’’ Zafer İngilizler için kaçınılmazdı. İşte bunun en büyük kanıtlarından biri olan hiç kullanılmadan kaldırılan Osmanlı paralarının öyküsü...

İNGİLİZLERİN BÜYÜK GAFLETİ

Zafer İngilizlere göre kaçınılmazdı hatta o kadar kesindi ki İstanbul’da işgal sonrası kullanmaları için askerlere özel olarak bastırılan Osmanlı paraları dağıtıldı.

Dağıtılan özel kâğıt paralar saldırı öncesi bir nevi moral, motivasyon oldu, İngiliz bahriyelilerine... Ama batırılan kraliyet armadası gemileri ile bu paraların da pek çoğu boğazın derinlikleriyle tarihe karıştı.

Mart ayında gerçekleşen işgalin ardından nisan ayında başlayan Gelibolu Çıkarması'na katılan birliklere de bu paralar dağıtıldı.

KÖYLÜLER, O PARALARI KABUL ETMEDİ

İngiliz ve Anzak askerleri aralarındaki alışverişi bu paralarla yapıyorlardı... Çanakkale’nin köyleri işgal altındayken askerler yemek almak için köylülere bu paraları vermeye çalıştı. Ama köylüler bu paraları hiç kabul etmedi. Mayıs 1915'a kadar bu paralar tedavülde kaldı ve koleksiyoncular dışında İngilizlerin bastırdığı paralara ilgi gösteren olmadı. 1917'de ise başka paralar tedavüle sokuldu ve paralar İngilizlerin, Çanakkale yanılgısının bir belgesi olarak kaldı.

İNGİLİZLERİN HAZIRLADIĞI İŞGAL BAYRAĞI

Bunun dışında, Çanakkale’yi geçip İstanbul’u işgal edeceğini zanneden İngilizler, tıpkı işgal parası gibi, bir de işgal bayrağı hazırlatmışlardı.

Ancak İngilizlerin beyhude çabaları sonuçsuz kaldı. İşgal parası gibi, işgal bayrağı da boğazın serin sularına gömüldü.