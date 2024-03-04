Yerel seçime sayılı günler kala dolandırıcıların yeni oyunu deşifre oldu: Muhtardan gelen mesajlara dikkat!

"PARAYI ÇEKTİKTEN SONRA ÖĞRENDİM"

Dolandırıcılık olayının olduğunu mahalle sakinlerinin bilgi vermesi üzerine öğrendiğini kaydeden Muhtar Yapan, “Sabah saatlerinde dostlarım bana mesaj atmaya başladı, 'Facebook hesabın kopyalanmış, onunla bir ilgilenir misin' diye. Girip baktığımda kopyalandığını gördüm. Vatandaş, 4 bin 500 lira gibi bir parayı dağıttığımızdan bahsetmiş. Tabii ki bizim tarafımızdan böyle bir durum yok. Hemen engelledik, hesabı şikayet ettik. Tekrar sosyal medyada paylaşım yaptık. Ondan sonra sosyal medyadan yazan ya da arayan çok fazla kişi oldu. Bu arkadaşlarımızı uyardık, engellemelerinden ve şikayet etmelerinden bahsettim. Mahallemizden bir şahsın bu yazışmalar neticesinde kart bilgilerini verdiği ve 9 bin lira gibi bir parayı çektiklerini öğrendim" dedi.