Model Simurg Sarsılmaz muhtar adaylığından çekildi: 'Ölüm tehditleri alıyorum'

Diyarbakır’da Kaynartepe Mahallesi muhtarlığına aday olan model Simurg Sarsılmaz, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 20:20
Model Simurg Sarsılmaz muhtar adaylığından çekildi: 'Ölüm tehditleri alıyorum'
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Diyarbakır'da 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Kaynartepe Mahallesi muhtarlığına aday olan model Simurg Sarsılmaz adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Diyarbakır Tekstilkent’de üretim yapan yerel firmaların reklam yüzü model Sarsılmaz Kaynartepe Mahallesi muhtarlığına aday olmuştu.

Amida Haber’e konuşan Sarsılmaz adaylık haberleri sonrası ölüm tehditleri aldığını belirterek, muhtar adayı olmaktan vazgeçtiğini söyledi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM”

Sarsılmaz tehditler için suç duyurusuna bulunacağını belirterek “Ben doğup büyüdüğü mahalleye hizmet etmek için iyi niyetli bir şekilde adaylığımı açıkladım. Dün afiş çalışmalarını bitirip, bugün çalışmalara başlayacaktım. Ancak çıkan haberler nedeniyle yüzlerce sahte hesaptan ölüm tehditleri aldım. Şuan psikolojim çok kötü, ilaçlarla ayakta durabiliyorum. Beni tehdit edenlerle ilgili yarın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunacağım” ifadelerini kullandı.


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