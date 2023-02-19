Yerle bir olan şehrin enkazı işte böyle taşınıyor...
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde faciaya neden olan depremde yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu.
Gün içerisinde defalarca sefer yapan kamyonların oluşturduğu yoğunluk, drone ile havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı.
Yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Hafriyat kamyonları yükledikleri enkazı şehre yakın bir noktaya taşımak için gün içerisinde defalarca sefer düzenliyor.
Kamyonların enkazı boşalttıkları alana giderken oluşturduğu metrelerce kuyruk, drone ile havadan görüntülendi.
"GÜNDE 6 VEYA 7 KERE GİDİP GELİYORUZ"
Devlet Su İşleri’nde görevli hafriyat kamyonu şoförü Mustafa İsmik, “Depremin 2’nci gününde gece geldim. O günden beri çalışıyoruz. Türkiye’nin yedide biri yıkıma uğradı. Enkaz bugünlük tepe oldu. Yarın için bir yer ayarladılar. Günde 6 veya 7 kere gidip geliyoruz” şeklinde konuştu.
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