Yerle bir olan şehrin enkazı işte böyle taşınıyor...

İHA
19 Şubat 2023 Pazar, 09:45
<p>Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde faciaya neden olan depremde yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu. </p>

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde faciaya neden olan depremde yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu. 

<p>Gün içerisinde defalarca sefer yapan kamyonların oluşturduğu yoğunluk, drone ile havadan görüntülendi. </p>

Gün içerisinde defalarca sefer yapan kamyonların oluşturduğu yoğunluk, drone ile havadan görüntülendi. 

<p>Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı. </p>

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı. 

<p>Yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. </p>

Yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. 

<p>Hafriyat kamyonları yükledikleri enkazı şehre yakın bir noktaya taşımak için gün içerisinde defalarca sefer düzenliyor. </p>

Hafriyat kamyonları yükledikleri enkazı şehre yakın bir noktaya taşımak için gün içerisinde defalarca sefer düzenliyor. 

<h3><span style="font-size: medium; font-weight: 400;">Kamyonların enkazı boşalttıkları alana giderken oluşturduğu metrelerce kuyruk, drone ile havadan görüntülendi. </span></h3>

Kamyonların enkazı boşalttıkları alana giderken oluşturduğu metrelerce kuyruk, drone ile havadan görüntülendi. 

<h3>"GÜNDE 6 VEYA 7 KERE GİDİP GELİYORUZ"</h3> <p>Devlet Su İşleri’nde görevli hafriyat kamyonu şoförü Mustafa İsmik, “<strong>Depremin 2’nci gününde gece geldim. O günden beri çalışıyoruz. Türkiye’nin yedide biri yıkıma uğradı. Enkaz bugünlük tepe oldu. Yarın için bir yer ayarladılar. Günde 6 veya 7 kere gidip geliyoruz</strong>” şeklinde konuştu. </p>

"GÜNDE 6 VEYA 7 KERE GİDİP GELİYORUZ"

Devlet Su İşleri’nde görevli hafriyat kamyonu şoförü Mustafa İsmik, “Depremin 2’nci gününde gece geldim. O günden beri çalışıyoruz. Türkiye’nin yedide biri yıkıma uğradı. Enkaz bugünlük tepe oldu. Yarın için bir yer ayarladılar. Günde 6 veya 7 kere gidip geliyoruz” şeklinde konuştu. 

Kahramanmaraş depremi enkaz harfiyat

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