2022 Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır?

01 Eylül 2022 Perşembe, 09:45

2022 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınavına girecek adaylar sınav gününü merakla bekleniyor. Sınava sayılı günler kalırken adaylar sınava giriş belgesinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

10 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-Sayıştay Yazılı Sınavının 1. Oturumunda adaylar, Hukuk sınavı için saat 10.00’dan sonra, Maliye sınavı için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

11 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-Sayıştay Yazılı Sınavının 2. Oturumunda adaylar, İktisat sınavı için saat 10.00’dan sonra, Kompozisyon ve Seçimlik Grup için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2022 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

10-11 Eylül 2022 tarihlerinde uygulanacak olan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı (2022-Sayıştay Yazılı) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 31 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.