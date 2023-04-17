14 Mayıs'ta oy kullanılacak sandıklar belli oldu mu? Oy kullanılacak sandıklara nasıl bakılır?
14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken, oy kullanacak olan yurttaşlar, hangi sandıklarda oy kullanacaklarını araştırmaya başladı. Peki, 14 Mayıs'ta oy kullanılacak sandıklar belli oldu mu? Oy kullanılacak sandıklara nasıl bakılır?
Oy kullanacak olan yurttaşlar, hangi sandıklarda oy kullanacaklarını araştırıyor. Toplamda 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağı seçim için ''14 Mayıs'ta oy kullanılacak sandıklar belli oldu mu? Oy sandıklarına nasıl bakılır?'' soruları sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...
14 MAYIS'TA OY KULLANILACAK SANDIKLAR BELLİ OLDU MU?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını açıkladı.
OY SANDIKLARINA NASIL BAKILIR?
Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.
Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.
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