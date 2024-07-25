Gamze Akkuş İlgezdi: "MESEM'le çocuk işçiliğinin yasal zemini devlet eliyle oluşturuluyor"

Yayınlanma: 25.07.2024 - 10:40

Güncelleme: 25.07.2024 - 11:44

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Programı'yla ilgili yazılı açıklama yaptı. ,

MESEM’in çocuk işçileşmesinin yasallaştırılması için hayata geçirilen bir proje olduğunu, son 11 yılda ise en az 695 çocuk işçinin hayatını kaybettiğini belirten İlgezdi, şunları kaydetti:

“Salı günü Ankara’da bir inşaatın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden stajyer öğrenci yüreğimize bir kor ateş daha düşürdü. Henüz 15 yaşında olan bir çocuğun staj adı altında çocuk sömürüsü bir evladımızı daha hayattan kopardı. 2006 yılında ‘meslek lisesi memleket meselesi’ sloganıyla çocuk işçiliğini arttırmak amacıyla yola çıkılan MESEM programı binlerce çocuğun işçileşmesini yasal zemine oturtan bir projedir. Çocuk işçiliğinin yasal zemini de devlet eliyle oluşturuluyor. 2024 yılında bedavaya çalıştırılan öğrenci-işçiler için patronlara 1 milyar 698 milyon TL ödenirken, son üç yılda MESEM programlarına aktarılan kamu kaynağı 15 milyar liraya yaklaştı. MESEM eliyle çocuklar işçileşirken, sermaye severlerin cebi doldurulduğu yetmezmiş gibi üstüne ücretsiz iş gücü kaynağı sağlanıyor. Asıl memleket meselesi geleceğimiz olan çocuklarımızın ruhsal ve bedensel sağlığını korumaktır.

"AİLESİNİN MADDİ DURUMU KÖTÜ OLAN ÇOCUKLAR MESEM'İN AĞINA DÜŞÜYOR''

MESEM aracılığıyla ortaokulu bitiren öğrencileri örgün eğitimden kopararak haftanın dört günü bedava işgücü olarak sermaye severlerin sömürüsüne sunan MEB şimdi de yaz döneminde 'beceri geliştirme programı' adı altında 7 ve 8'inci sınıftan itibaren tüm öğrencilerin katılabileceği zanaat atölyeleri açıyor. Devlet eliyle işçileştirilmenin hayata geçirildiği bu süreçte doğal olarak ailesinin maddi durumu kötü olan çocuklar MESEM’in ağına düşüyor. Çocuklarımız sağlıklarını, çocukluklarını ve gençliklerini işyerlerinde bırakmak mecburiyetinde kalıyor.

"MiİLYONLARCA ÇOCUK İŞÇİ, ÜLKEMİZİN BİR DİĞER ACI TABLOSU''

Son 11 yılda 695 çocuk işçi iş cinayetine kurban gitti. 695 ulaşılabildiğimiz rakam, kayıtlı çalışmayan çocuklarımız var, kayıtlara yansıtılmayan iş cinayetlerinin var olduğunu da maalesef biliyoruz. Ülkemizde çocuk işçilik 4-8 yaş aralığında başlıyor. Mevsimlik tarım işçiliği yapan; sokakta mendil satan, cam silen çocukları görüyoruz. 10-12 yaşlarda tekstil ve metalde çalışan çocukları görüyoruz. Milyonlarca çocuk işçi, ülkemizin bir diğer acı dolu tablosudur. Çocuklarımızın ruhsal ve bedensel gelişimi için, hayatta kalabilmeleri için çocuk işçiliğini önlemek en asli görevimizdir, mesleki eğitim alan çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli iş ortamında eğitim almaları için bütüncül ve koruyucu çalışmalar bir an önce hayata geçirilmelidir."