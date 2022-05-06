Gamze Akkuş İlgezdi, solunum cihazına bağlı ALS hastalarına gelen elektrik faturalarına dikkat çekti
CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, elektriğe gelen yüksek zam sonrası solunum cihazına bağlı hastaların fatura bedellerindeki yüksek artışa dikkat çekerek "Vatandaşlarımız bu faturaları nasıl ödeyecek” sorusunu yöneltti.
Solunum cihazına bağlı hastaların durumu, elektriğe gelen yüksek zam nedeniyle daha da tartışmalı hale geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, solunum cihazına bağlı ALS hastalarının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. İlgezdi, Türkiye’de 6-8 bin civarında ALS hastası olduğunu, hastaların kaslarında güçsüzlük ve erime meydana geldiğini ve solunum cihazı kullandıklarını aktardı. İlgezdi, ALS hastalarına ait 1700, 1665, 1200 liralık elektrik faturalarının kendilerine ulaştığını belirterek “Vatandaşlarımız bu faturaları nasıl ödeyecek” sorusunu yöneltti. “Elektrik masrafı, tedavi gideri olarak kabul edilmeli” çağrısında bulunan İlgezdi, “Vatandaşı kör karanlıklara mahkûm edenler, aynı zamanda solunum cihazına bağlı hastaları nefessiz bıraktıklarının farkındalar mı?” ifadelerini kullandı.
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