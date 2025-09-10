Gani Müjde'den, kayyum Gürsel Tekin'e yol tarifi: 'Utanmazlık caddesi' açık, 'benden bi cacık olmaz' lokantasını geç...

Senarist Gani Müjde, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Müjde, paylaşımında pazartesi günü İl Başkanlığına giden Tekin'i "Utanmazlık Caddesi", "Benden bi cacık olmaz lokantası" ve "Demokrasi Meydanı'nı arkanda bırak" gibi ifadelerle göndermelerde bulunarak eleştirdi.

"BENDEN Bİ CACIK OLMAZ LOKANTASINI GEÇ..."

Müjde X hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Gürsel Bey il başkanlığına bugün gideceğinizi duydum. Yollar biraz sıkıntılı 'sevgili abim'. O yüzden sana yardım edeyim dedim. Tem otoyolu kapalı ama utanmazlık caddesi açık. Caddenin sonunda yol ikiye bölünüyor. Sağ tarafı tercih et. Yazıklar olsun marketinin yanından merdivenleri çık. Benden bi cacık olmaz lokantasını geç. Demokrasi meydanını arkanda bırak hiç arkana bakma hatta.

Bu yol yol değil sokağını bitirince tam karşında toma'ları göreceksin. 'Ben iktidar tarafından muhalefet partisine atanan kayyumum. Bugün aslanlarla gelecektim ama kafesin kapısını biri açık bırakmış. O yüzden yalnız kaldım. Binaya kadar bana eşlik eder misiniz?' de. Koltuğa otururken de dikkat et. Raptiye maptiye koymuş olabilirler, hatta senden önce biri oturmuş olabilir. Aman ha."