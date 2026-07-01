Gar katliamı davasında etkin pişmanlıktan yararlanan Dündar savunma yaptı

10 Ekim Ankara Tren Garı katliamı davasında firari 16 sanığın ayrılan dosyaları yönünden Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davaya dün devam edildi. Duruşmaya katliamdan yaralı kurtulanlar ile yaşamını yitirenlerin yakınları katılırken, MİT’in Suriye’de yaptığı operasyon sonucunda mayıs ayında yakalanarak Türkiye’ye getirilen IŞİD üyesi Ömer Deniz Dündar hazır bulundu. Mahkeme başkanı, Hatay Ağır Ceza Mahkemesi’nde Dündar’ın yargılandığı davalar ile huzurda görülen davanın birleştirildiğini bildirdi. Dündar’ın “etkin pişmanlık” kapsamında 18 Haziran’da ifade verdiği ve terör örgütü IŞİD üyesi 21 kişiyi teşhis ettiği aktarıldı.

Duruşmada savunma yapan Dündar, “Hatay’da canlı bomba eylemi yapmak üzere 2017’de yakalanan IŞİD üyeleri ve aracına dair bilgim yok. Kemerde çıkan parmak izi hakkında da bilgim yok” dedi. Mahkeme başkanının “Hazırladığın kemer Hatay’da yakalanıyor, buna ilişkin bilgin var mı” sorusunu Dündar, “Patlayıcı birimde görev almadım. Görevim kamplarda spor eğitimi vermekti. Ben 2014’ün sekizinci ayında Mustafa Dokumacı aracılığıyla örgüte katıldım. Yunus Durmaz’dan eğitim aldım. 2017’de İdlip’teydim, o zaman HTŞ yönetimdeydi. Eylemleri Mustafa Dokumacı, Ahmet Güneş ve Yunus Durmaz planladı. Gar patlaması olduğunda ben Suriye’deydim” diye konuştu.

Müşteki ailelerinin IŞİD’li sanığın, “Zalim olarak ölmektense mazlum olarak ölmeyi tercih ederim” şeklindeki savunmasına, “Bizim çocuklarımız ne olacak?” diye tepki göstermesinin üzerine mahkeme başkanı ailelerin salondan çıkarılmasını istedi. Mahkeme başkanı yaşanan gerginliğin ardından davayı 28 Eylül’e erteledi.