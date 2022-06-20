Gasbettikleri kamyonetin şoförünü yolda bıraktılar!

İstanbul'da gasbettikleri araçla mağazalardan hırsızlık yapan ve park halindeki otomobilleri çalan 4 kişi operasyonla yakalandı. Esenyurt'ta mal indirmek için kamyonetin kasasına binen sürücüyle birlikte gasbedildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 13:36
Gasbettikleri kamyonetin şoförünü yolda bıraktılar!
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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gasbettikleri araçla market, mağaza ve büfelerden hırsızlık yapan çeteye operasyon düzenledi. 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

18 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı 8 adrese yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan Görüntülerde şüphelilerin anahtarı üzerinde bulunan aracın şoför koltuğuna binerek hareket ettikleri,  kamyonetin kasasındaki sürücüsünün içerde kaldığı görüldü.

Birkaç kilometre ilerledikten sonra kamyoneti durdurdukları görülen şüphelilerin kasada kalan kişiyi silah tehdidi ile aşağı indirdikleri ve hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor. 

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gasbettikleri araçla gittikleri bir başka mağazada ise  kapıyı kırarak içeri giren hırsızların vitrinde bulunan eşyaları torbalara yükledikten sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor. 17 ayrı suçtan işlem yapılan  Baran Y.(20), Ömer Y.(22), Adem E.(24) Azat Z.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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