Yaya ve servis şoförü arasında 'kaldırım' tartışması: 'Dayak mı istiyorsun?'
Personel servisinin kaldırımı işgal etmesine sinirlenen bir yaya, aracın önüne atlayarak duruma tepki gösterdi. Servisçinin "Dayak mı istiyorsun?" dediği yaya ve şoför arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
Hadımköy E-5 bağlantı yolu istikametinde personel taşıyan bir aracın yoğun trafiği fırsat bilip kaldırımdan ilerlemesine tepki gösteren yaya, arabanın önüne atlayıp kaldırımdan inmesini istedi.
Şöfor, önce aracı üstüne sürdü daha sonra araçtan inip tehditler savurup yoluna devam etti.
"BURASI KALDIRIM"
Olay, 16 Haziran Perşembe akşamı saatlerinde Hadımköy E-5 bağlantı yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş çıkış saati yoğun trafiği fırsat bilen 34 LUG 151 plakalı personel taşıyan araç, yaya kaldırımını işgal ederek ilerlemeye başladı. Bu sırada kaldırımda ilerleyen Mahmut U. karşısında gelen servis aracını görüp önünde durdu.
“Burası kaldırım yola girer misin?” diyerek sürücüyü uyaran yaya, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Sinirle araçtan inen sürücü, "Sanane lan" diyerek Mahmut U’yu itmeye başladı.
"DAYAK MI İSTİYORSUN?"
Bir süre kaldırımda tartışan ikiliyi ayırmak için servisten bir yurttaş indi. Sürücü ile yaya tam ayrılmışken, araca binen şoför tehditler savurmaya başladı. “Dayak mı istiyorsun sen? Dua et arabada kadınlar var” diyerek sürücü koltuğundan tehditler savurdu.
Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi sürücü, yaya kaldırımından ilerlemeye devam etti. Mahmut U. ise yaşanılan o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti.
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