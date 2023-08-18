Gaspçı, emekli polis memurunu sırtından bıçakladı
İzmir'in Konak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, emekli polis memuru M.R.A.’yı (69) sırtından bıçaklayıp, parasını gasbetti. Yaralanan M.R.A., hastanede tedaviye alındı.
Akdeniz Mahallesi Mimar Kemalettin Caddesi'nde, saat 02.00 sıralarında emekli polis memuru M.R.A. (69) caddede yürürken arkasından gelen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Sırtına aldığı bıçak darbesiyle yere düşen M.R.A., başını kaldırıma çarptı. Şüpheli, M.R.A.’nın parasını gasbedip kaçtı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
M.R.A.'yı yerde yatarken görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla M.R.A., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.R.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 yıl boyunca camide, işyerinde, evde istismar!
- Memur-Sen'den ikinci teklif açıklaması
- Türk şirket fabrikasını yurt dışına taşıyacak
- Ünlü profesör hastanedeki odasında ölü bulundu
- İYİ Partili isimden çarpıcı çıkış!
- İktidar zam pazarlığında ikinci teklifini sundu
- Bakan Şimşek'ten bankalara kredi çağrısı
- Dar gelirliye kredi darbesi
- 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma bitecek mi?
- Prof. Dr. Naci Görür'den 'baraj' uyarısı