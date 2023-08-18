Gaspçı, emekli polis memurunu sırtından bıçakladı

Yayınlanma: 18.08.2023 - 09:14

Güncelleme: 18.08.2023 - 09:14

Akdeniz Mahallesi Mimar Kemalettin Caddesi'nde, saat 02.00 sıralarında emekli polis memuru M.R.A. (69) caddede yürürken arkasından gelen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Sırtına aldığı bıçak darbesiyle yere düşen M.R.A., başını kaldırıma çarptı. Şüpheli, M.R.A.’nın parasını gasbedip kaçtı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

M.R.A.'yı yerde yatarken görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla M.R.A., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.R.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.