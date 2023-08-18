Gaspçı, emekli polis memurunu sırtından bıçakladı

İzmir'in Konak ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, emekli polis memuru M.R.A.’yı (69) sırtından bıçaklayıp, parasını gasbetti. Yaralanan M.R.A., hastanede tedaviye alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 09:14
Gaspçı, emekli polis memurunu sırtından bıçakladı
Abone Ol google-news

Akdeniz Mahallesi Mimar Kemalettin Caddesi'nde, saat 02.00 sıralarında emekli polis memuru M.R.A. (69) caddede yürürken arkasından gelen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 

Sırtına aldığı bıçak darbesiyle yere düşen M.R.A., başını kaldırıma çarptı. Şüpheli, M.R.A.’nın parasını gasbedip kaçtı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

M.R.A.'yı yerde yatarken görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla M.R.A., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.R.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


gasp polis

İlgili Haberler

Esenyurt'ta kendini polis olarak tanıttı 5 kilogram altını alıp kaçtı

Esenyurt'ta kendini polis olarak tanıttı 5 kilogram altını alıp kaçtı
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 polis şehit oldu
Tayland'da bulduğu altınları polise götüren temizlikçiye belediye başkanından ödül

Tayland'da bulduğu altınları polise götüren temizlikçiye belediye başkanından ödül

En Çok Okunan Haberler