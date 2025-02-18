'Gassal' dizisi sonrası mesleğe yoğun ilgi: Gassallık kursu açıldı
Dijital içerik platformunda yayınlanan 'Gassal' dizisi, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Dizinini yayına girmesinin ardından gassallık mesleğine yönelim arttı.
Erzincan’da yoğun talep üzerine Halk Eğitim Merkezi tarafından kadınlara gassallık kursu açıldı. Diziden etkilenen yurttaşlar yakınlarının cenazesini yıkamak ve kefenlemek için kurslara yoğun ilgi gösterdi.
Halk Eğitim Merkezi yetkilileri kurs için 50 kişilik kontenjan açtıklarını ve kısa zamanda başvuruların tamamlandığını aynı zamanda kurslara katılım oranının da yüksek olduğunu kaydetti.
Kurslarda kursiyerlere hem teorik bilgi hem de pratik deneyim kazandırıldı. Kursiyerler Gassal dizisinden etkilendiklerini ve bu nedenle Halk Eğitim Merkezi'ne kurs talebinde bulunduklarını ifade etti.
En büyük isteklerinin yakınlarının cenazelerini kendilerinin yıkayarak kefenlemek olduğunu belirten kadın kursiyerler, diziyle birlikte farkındalık kazandıklarını dile getirdi.
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