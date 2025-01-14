Gassallara pırlanta ve elmas ürünlerinde yüzde 50 indirim kampanyası başlattı

Yayınlanma: 14.01.2025 - 11:14

Güncelleme: 14.01.2025 - 11:14

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi "Gassal" dizisinin ardından Elazığ’da bir kuyumcu, gassallara indirim kampanyası başlattı.

Gassallara pırlanta ve elmas ürünlerinde yüzde 50 indirim kampanyası başlatan kuyumcu Volkan Karakaya, "Bu meslek bize babadan kaldı. Biz burada ikinci kuşağız. Gassal dizisi çok popüler oldu. Biz de gassallara indirim yapmayı planladık. Biraz da yüzleri gülsün. Pırlanta ve elmas ürünlerinde yüzde 50 indirim başlattık" dedi.

Karakaya "Fiyatlarımız ortalama 8 bin liradan başlıyor. Pırlantalarda limit yok, ne kadarlık isterseniz mevcuttur. Biraz da yüzleri gülsün" ifadeleri kullandı.