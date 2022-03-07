Gassaldan tepki çeken paylaşım: An itibarıyla görevimizin başındayız

07 Mart 2022 Pazartesi, 15:48

İlginç olay, Şuhut Devlet Hastanesi’ne meydana geldi. Hastanenin morgunda dışardan görevlendirme ile gassal olarak görev yapan Recep Sayar, geçtiğimiz hafta ‘yorgun hissediyor’ emojisi ile sedyede üstü örtülen bir cenazesinin üstüne ellerini koyarak fotoğraf çektirdi.

Sayar, ardından bu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabı üzerinden “An itibari ile Şuhut Devlet Hastanesi’nde gassal görevinde, görevimizin başında olduğumuz doğrudur. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, dualarda buluşmak dileğiyle” ifadeleriyle paylaştı. Sayar’ın fotoğrafı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

İNCELEME BAŞLATILDI



Olayın ardından bilgisine başvurulan Şuhut Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Deniz Karakaş ise gassalın hastane bünyesinde çalışmadığını İlçe Müftülüğü’nden görevlendirildiğini kaydederek, olayla ilgili idari inceleme başlatıldığını dile getirdi.





