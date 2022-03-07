Gassaldan tepki çeken paylaşım: An itibarıyla görevimizin başındayız
Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi’nde gassalın morgda cenaze ile ‘görevimizin başındayız’ şeklinde sosyal medyadan yaptığı fotoğraf paylaşımı tepkilere neden oldu.
İlginç olay, Şuhut Devlet Hastanesi’ne meydana geldi. Hastanenin morgunda dışardan görevlendirme ile gassal olarak görev yapan Recep Sayar, geçtiğimiz hafta ‘yorgun hissediyor’ emojisi ile sedyede üstü örtülen bir cenazesinin üstüne ellerini koyarak fotoğraf çektirdi.
Sayar, ardından bu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabı üzerinden “An itibari ile Şuhut Devlet Hastanesi’nde gassal görevinde, görevimizin başında olduğumuz doğrudur. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, dualarda buluşmak dileğiyle” ifadeleriyle paylaştı. Sayar’ın fotoğrafı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayın ardından bilgisine başvurulan Şuhut Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Deniz Karakaş ise gassalın hastane bünyesinde çalışmadığını İlçe Müftülüğü’nden görevlendirildiğini kaydederek, olayla ilgili idari inceleme başlatıldığını dile getirdi.
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