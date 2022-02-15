Cenaze programını hazırlayan Yaşar Alptekin, vasiyetini açıkladı

15 Şubat 2022 Salı, 14:08

Eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin, ‘2. Sayfa’ programına konuk oldu. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Alptekin özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.

Vasiyetini yazdığını ve cenaze programını hazırladığını söyleyen Alptekin programda şöyle konuştu;

"Vasiyetimi yazdım. Kızıma; kütüphanemdeki kitaplar, tespih koleksiyonum, kıyafetlerim nereye gidecek belirttim. Satılması kesinlikle yasak olan şeyler var, ‘Bunları satma’ dedim. Evim satılmayacak bahçede torunlarım için ağaçlar yetiştirdim. Torunlarım orada meyve yerken ‘dedemden Allah razı olsun’ desinler. Cenaze programı da hazırladım, duasından emin olduğum insanların isimlerini verdim. Yardım derneğiyle Suriye’ye giderken hazırladım hepsini."

MERİÇ ERKAN'I GÖRÜNCE AĞLADIM

Eski yaşantısına tövbe ettiğini söyleyen ve ismini değiştiren Meriç Erkan'a ilişkin de konuşan Alptekin, "Benim de değişimimden sonra insanlar bana bakıp ağlıyordu ‘neden ağlıyor bu insanlar?’ diye düşünmüştüm. Meriç Erkan’ı görünce anladım. Ben de ağladım. Onun adına çok sevindim çok da yakışmış yüzüne nur gelmiş. Dikenli bir yola çıktı, insanlar hakkında konuşacak ama sonu iyi olur inşallah" dedi.