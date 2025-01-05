Ali Erbaş'ın kızı Merve Safa Erbaş 'Gassal' paylaşımıyla tepki çekti: 'Titreyin...'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Merve Safa Erbaş, Gassal dizisini överken 'oğlum' diye hitap etti. "Küfür ve cinsellik içermeyen bir şeyler çekemiyorsunuz oğlum, tir tir titriyorsunuz!" diyen Erbaş'ın sözleri tepki çekti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Merve Safa Likoğlu, "Gassal" dizisini "Küfür ve cinsellik içermeyen bir şey çekemiyorsunuz oğlum. O yüzden tir tir titriyorsunuz" sözleriyle övdü.
"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusu ve afişleri ile tepki çeken TRT’nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan "Gassal" dizisine bir övgü de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı Merve Safa Erbaş Likoğlu’ndan geldi.
"TİTREYİN..."
Likoğlu, "Küfür ve cinsellik içermeyen bir şey çekemiyorsunuz oğlum. O yüzden tir tir titriyorsunuz Gassal tipi diziler çoğalacak da tahtınız devrilecek diye. Titreyin, meheldir" diye yazdı.
PAYLAŞIMI YORUMLARA KAPATTI
Erbaş’ın kızının üslubu sosyal medyada büyük tartışma yarattı.
Beykoz Müftüsü Muhammed Likoğlu’nun eşi olan ve Beykoz’da vaize olarak görev yapan Merve Safa Erbaş Likoğlu gelen tepkiler ardından mesajını yorumlara kapattı.
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