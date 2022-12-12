“Gâvur Mahallesi” sergisine ziyaretçi rekoru

12 Aralık 2022 Pazartesi, 14:19

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kültüpark Atlas Pavyonu’nda açılan ressam Ahmet Güneştekin’in “Gâvur Mahallesi” sergisine yoğun ilgi sürüyor. 3 Kasım’da açılan sergiyi bugüne dek 300 bin kişi ziyaret etti. Serginin hafta sonları günlük ziyaretçi sayısı ise 10 binin üzerinde. Ahmet Güneştekin dünyada güncel solo sergileri, günlük 10 binin üzerinde ziyaretçinin gezmesinin alışıldık bir durum olmadığını söyleyerek, sanat fuarları, bienaller ve müzeler dâhil pek çok kurumun ve sanatçının büyük organizasyonlarının dahil bu sayılara ulaşılmasının güç olduğunu dile getirdi.

GÜNEŞTEKİN: İLGİ BEKLİYORDUM AMA BU KADAR ZİYARETÇİ BEKLEMİYORDUM

İzmir’de “Gâvur Mahallesi” sergisinin ilgi göreceğini tahmin ettiğini dile getiren Güneştekin şöyle devam etti: “Ama Diyarbakır’daki “Hafıza Odası” sergisinin ziyaretçi sayısına ulaşacağına açıkçası tahmin etmiyordum! Basın ve özellikle de devlet başta olmak üzere kültür çevrelerinin görmezden gelmesine rağmen halkın sergiyi beğenip sosyal medyada paylaşması, tavsiye edenlerin 4-5 kez sergiye gittiklerini ifade etmesi bu ilgiyi fazlasıyla artırdı. Dünyanın her yerinde müze, galeri, enstitü ve her türlü sergi alanında sergiler halkın gezmesi ve ilgi görmesi için yapılır ve dünyada hiçbir sanat izleyicisini sınıflandırmak mümkün değildir. İzmir halkının mübadele konusuna ilgi göstermesi ve yaşanan günahların sanat yoluyla mevcut ve bir sonraki kuşaklara belge olarak sunulması ilgiyle karşılandı.” Güneştekin sergilerinin, Serginin, Türkiye ve İstanbul dışında da ilgi görmesinin herkesin sanada erişilebilirliği açısından da önemine değindi.

SERGİ KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİ VURGULUYOR

Ahmet Güneştekin mübadele ve sonrasındaki tüm kitlesel yerinden edilmelerde olduğu gibi ayrıştırıcı uygulamaların uluslararası mülteci ve göçmen dalgalarıyla daha görünür hale geldiğini anlatıyor. Gâvur Mahallesi insan olmanın tarihsel, kültürel ve politik olarak çok yönlü etkilerini anlama olanağı sunuyor. Çok disiplinli bir çalışmayla biçim, materyal ve yüzeyle ilişki kurarken geçmişi şimdiyle birlikte inceleyerek yaşananlara başkalığın gözünden bakmak için bir alan yaratıyor.

5 MART’A KADAR AÇIK

“Mübadele” ana temasıyla yapılan sergide büyük boyutlu enstalasyonlar, videolar ve metal formların taşla tamamladığı heykel çalışmalarının bulunuyor. 5 Mart 2023’e kadar gezilebilecek serginin küratörlüğünü Şener Özmen üstleniyor. Güneştekin Vakfı işbirliğiyle açılan sergiye Güneştekin Vakfı’nın yayımladığı bir kitap eşlik ediyor.

REHBERLİ TURLAR DA VAR

Sergi için her gün rehber eşliğinde anlatımlı turlar düzenleniyor. Hafta içi 09.00-17.30 ve hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen sergiye grup olarak gelmek ve anlatımlı tura katılmak isteyenler 293 17 26 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabiliyor.