Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun neden İBB’ye devredilmediği ortaya çıktı

Yayınlanma: 30.05.2023 - 13:22

Güncelleme: 30.05.2023 - 13:35

Yapımına 2016’da başlanan ve açılışı 5 sene ertelenen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmedi. Ocak ayında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan metro, Marmaray gibi TCDD tarafından işletiliyor.

BirGün’den İsmail Arı’nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) “Metro hattının İBB’ye devredilmeme” nedeninin Cumhurbaşkanlığı Kararı olduğu yanıtını verdi.

CİMER’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı 22 Ocak 2023 tarihinde açılışı yapılarak hizmete alınmıştır. Projenin işletmesi ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.”

Bu cevapla birlikte metro hattının Erdoğan’ın kararı ile İBB’ye devredilmediği itiraf edilmiş oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun maliyetini önce 8 milyar 64 milyon TL olarak açıklandı. Fakat bakanlık daha sonra Cengiz, Kalyon ve Kolin İnşaat’a yaptırılan hattın bedelini güncelledi. Buna göre 37,5 kilometre uzunluğunda olan 8 duraklı projenin bedeli, 7 milyar 472 milyon TL arttı ve 15 milyar 536 milyon TL’ye yükseldi.