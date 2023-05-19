AFAD ekibine Soylu'nun etkinliğine resmi kıyafetle katılın talimatı

Yayınlanma: 19.05.2023 - 18:03

Güncelleme: 19.05.2023 - 18:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ev sahipliğinde, yarın İstanbul’da bir otelde İçişleri Bakanlığı personeli kahvaltı etkinliğine davet edildi. Kahvaltı nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) tüm birliklerinin de personeli resmi kıyafetleri ile kahvaltıya davet edildi. Yöneticilerin personele gönderdiği mesaja göre, kahvaltı etkinliğine katılım zorunlu tutuldu.

Öte yandan personelden isim, soyisim, TC kimlik numarası ve iletişim numarası da istendi.

Söz konusu bilgilerin Valilik Protokol Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenildi. AFAD personeli, kendi istekleri dışında bilgilerinin iletildiğini ve gitmemek için itirazda bulunduklarını kaydetti.