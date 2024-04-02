Gayrettepe'deki yangın faciasında yeni görüntü: Alevlerin Masquerade Club gece kulübünü sardığı anlar ortaya çıktı!

İstanbul Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'nde yer alan Masquerade gece kulübünde ölü sayısı 30'a dayandı. Alevlerin binayı sardığı anın görüntüsü ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 17:36
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 16 katlı binanın bodrum katındaki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Gece kulübünü alevlerin sardığı ilk anların görüntüleri ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı binanın alt katında bulunan Masquerade isimli gece kulübünde tadilat nedeniyle yangın çıktı. Olayda en az 29 kişi hayatını kaybetti. İBB Başkanı İmamoğlu, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı ve 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiği bilgisini verdi.

Yangına ilişkin, işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.



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