Son Dakika... Gayrettepe'de Masquerade Club gece kulübünde yangın: Ölü sayısı 12'ye yükseldi!

Son dakika haberi... Şişli Gayrettepe’de tadilatta olan bir gece kulübünde yangın çıktı. Yangında ölü sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi. Vali Gül yaptığı açıklamada "Yaralıların tedavisi devam ediyor. Yaralanan ve ölenler tadilatta çalışan kişiler" dedi. Bakan Yerlikaya'dan da yangına dair bir açıklama geldi.

İHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:54
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Şişli'de tadilat yapılan bir gece kulübünde iddiaya göre patlamanın ardından yangın çıktı.

Olay Şişli Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu.

Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle kulüpte ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Olay yerine gelen İstanbul Valisi Davut Gül, "Olaydan etkilenen 23 kişi var. 8 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi devam ediyor. Yaralanan ve ölenler tadilatta çalışan kişiler. Gece kulübünün 1987'de aldığı ruhsat var, 2018'de ruhsat yenilenmiş" dedi.

BAKAN YERLİKAYA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da yangına dair bir açıklama geldi.

İmamoğlu, "Gayrettepe’de meydana gelen yangında 8 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ötürü çok üzgünüz. 6’sı ağır 15 yaralımız var. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Şişli'de 16 katlı bir binada çıkan yangında şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 11 kişi de yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanede devam ediyor.


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