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Gayrimenkul sertifikası ne demek, nedir? Gayrimenkul sertifikaları ile ev nasıl alınır?

Gayrimenkul sertifikası ne demek, nedir? Gayrimenkul sertifikaları ile ev nasıl alınır?

24.07.2025 18:37:00
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Haber Merkezi
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Gayrimenkul sertifikası ne demek, nedir? Gayrimenkul sertifikaları ile ev nasıl alınır?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimindeki gayrimenkul sertifikaları, yatırımcılara küçük birikimlerle yatırım yapma, enflasyona karşı korunma ve katılım finansmanına uyumlu bir şekilde konut alma imkanı sunuyor. Peki, Gayrimenkul sertifikası ne demek, nedir? Gayrimenkul sertifikaları ile ev nasıl alınır?

Emlak Konut yaptığı açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile İstanbul-Başakşehir'de TOKİ mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde geliştirilecek yeni konut projesi için gayrimenkul sertifikası ihracına hazırlanıldığını ve SPK'ye resmi başvuruda bulunulduğunu belirtmişti. Peki, Gayrimenkul sertifikası ne demek, nedir? Gayrimenkul sertifikaları ile ev nasıl alınır?

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NEDİR?

Gayrimenkul sertifikaları, bir gayrimenkul projesinin finansmanına katkı sağlamak amacıyla ihraç edilen sermaye piyasası aracı olarak tanımlanıyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI İLE EV NASIL ALINIR?

İnşa edilecek bir konut projesindeki her bir daire kendi içerisinde paylara bölünürken, yatırımcılar bütçeleri doğrultusunda bu paylardan istediği kadar alabilecek.

Satın alınan her bir pay ise gayrimenkul sertifikası adı verilen bir belgeyle verilecek ve bu belge yatırımcının o projeden pay sahibi olduğunu kanıtlayacak.

Bu sertifikalar büyük miktarlarda para biriktirmeden küçük yatırımlarla gayrimenkul projelerine ortak olma fırsatını sunacak.

Yatırımcılar aynı zamanda birikimlerini kullanarak faiz ve kredi maliyetlerine katlanmadan konut sahibi olma yolunda adım atabilecek.

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